Boxerovi Mayweatherovi zapálili auto, přesto do Prahy dorazí. I s vlastním DJem a kavalkádou limuzín

Do Prahy přiletí Floyd Mayweather, do nedávné doby nejbohatší sportovec světa. Americký boxer se chystá na akci Box Live.

Praha - Donedávna nejlépe vydělávající sportovec světa Floyd Mayweather bude o víkendu v Praze. Americká boxerská hvězda je hlavním lákadlem akce Box Live. Galavečer je součástí Mayweatherovy propagační túry Undefeated Tour 2017.

Ta začala před pár dny v Anglii, konkrétně v neděli v Birminghamu, divoce. Zřejmě některý Mayweatherův odpůrce zapálil dodávku s písmenem M na kapotě, které ho doprovází. Zároveň se začaly množit spekulace, že auto zapálil někdo z boxerova týmu, aby na sebe v historii své profesionální boxerské kariéry dosud neporažený čtyřicetiletý Američan připoutal ještě víc pozornosti.

Floyd Mayweather car fire: Shocking pictures show boxing legend’s van after it was torched in senseless Birmingham arson attack by pic.twitter.com/1jWb8765hQ — The Amed Post (@theamedpost) March 7, 2017

Podle informací Aktuálně.cz se každopádně nic nemění na programu, který Floyda "Money" Mayweathera v Praze čeká. V sobotu kolem poledne přiletí svým soukromým tryskáčem z Liverpoolu. Právě tam v noci z pátku na sobotu skončí jeho britská část turné.

Po Praze se bude pohybovat se svým týmem TMT v koloně speciálně vyzdobených aut se zmíněným "emkem". Neméně speciální budou zřejmě samotná auta. Například v Anglii čítala flotila modely od Lamborghini či Maybachu. V Česku půjde o značky Rolls Royce nebo Bentley.

Odpočine si, projde si město. Večer by pak při boxerském galavečeru v hale Královka měl vyhlásit vítěze hlavního zápasu o titul Evropského šampiona WBO v lehké střední váhové kategorii mezi Čechem Štěpánem Horváthem a Němcem Arthurem Hermannem.

Nikdy nebyl na Východě

Do Prahy se podařilo Mayweathera přilákat promotérské společnosti QWERT Boxing, za níž stojí Miloš Veselý, který je zároveň šéfem České unie boxu profesionálů.

"Je to důkaz, že to myslíme s boxem vážně," říká Veselý. Původně byl v Mayweatherově itineráři Curych. Nahradila jej ale právě Praha. Ač je částka, na kterou spojení s Mayweatherem, tajná, odhaduje se, že jde až o statisíce dolarů.

"Celá tour je spíš jen marketingovou show, týmu TMT se líbilo to, že u nás to bude spojeno i s opravdovým boxem, a proto nakonec Švýcarsko zrušili a rozhodli se pro nás," popisuje Veselý. "Navíc je to pro Mayweathera lákavé v tom, že nikdy nebyl v postkomunistické zemi," dodává promotér.

Požadavky podle Veselého neměla boxerova suita nijak přehnané. Bydlet bude Mayweather v hotelu The Grand Mark Prague. Řeší se ještě výběr restaurace pro večeři.

Na boxerskou akci do Královky jsou vstupenky v ceně od 500 do 1000 korun ještě k mání. Z tisícové kapacity je volná ještě zhruba pětina. Majitele VIP vstupenek pak čeká ještě afterparty v klubu Lávka. Vstupy na tuto akci pak budou dle kapacity k dispozici ještě v sobotu na Královce. "Bude to příležitost se s ním potkat, vyfotit, pohovořit," láká Veselý. Hudební doprovod obstará Mayweatherův soukromý DJ Jay Bling.

"Po tom, co se stalo teď s jeho autem v Anglii, budeme muset jen zpřísnit veškerá bezpečnostní opatření," dodává Veselý.

Konec kariéry?

Další podobná šance vidět Mayweathera naživo se naskytne ještě v neděli v Bruselu. Pak se boxerská superstar vrátí domů do Spojených států.

Mayweather zůstává neporažený ve 49 zápasech, získal 15 titulů mistra světa v pěti různých váhových kategoriích. Mezi lety 2012 až 2015 se v žebříčku magazínu Forbes umístil vždy na prvním místě srovnání nejlépe placených sportovců.

V poslední edici mu ovšem patří až 16. místo. V roce 2016 vydělal "jen" 44 milionů dolarů. Chyběl mu velký zápas, velký sportovní kontrakt. Většinu příjmů získává právě z podobných show, jaká ho čeká v sobotu v Praze. Oficiálně v ringu už sice v roce 2015 skončil. V posledních měsících ale visí ve vzduchu očekávaný souboj, k němuž chce Mayweathera vyzvat hvězda UFC Connor McGregor.

