Konec zběsilé jízdy? V květnu jsem zpět, vyhlašuje kokainový šampion Fury

Překvapivý návrat do ringu ohlásil bývalý profesionální mistr světa v těžké váze Tyson Fury. Proč překvapivý? Za prvé má kvůli dopingovému nálezu pozastavenou platnost licence, za druhé se se po senzačním vítězství nad Vladimirem Kličkem v listopadu 2015 místo tréninku vrhl do jednoho permanentního mejdanu. "Nedělal jsem nic jiného než chlastal, šňupal kokain a vyžíral se jako prase,“ přiznal pro magazín Rolling Stones.

Londýn - "Mimořádná zpráva. Vracím se. Třináctého května, na soupeři se pracuje," napsal bývalý boxerský šampion Tyson Fury v na svém Twitteru.

Má to však jeden háček: takových "velkohubých" prohlášení už zveřejnil několik. Osmadvacetiletý Brit naposledy boxoval v listopadu 2015, kdy v zápase o titul senzačně porazil Ukrajince. Následně hned dvakrát odložil plánovanou odvetu s Kličkem a loni v říjnu se vzdal titulů organizací WBO a WBA.

"Breaking news"

Return of the MAC,

may 13th, working on an opponent more news to follow, @frankwarren_tv @btsport @boxnationtv — TYSON2FASTFURY (@Tyson_Fury) March 6, 2017

Dokonce už několikrát "ukončil" svou kariéru. Loni v říjnu například tweetoval, že "box je to nejsmutnější, čeho jsem se kdy zúčastnil. Jsem ten největší a taky jsem skončil." Své prohlášení vyjádření několika vulgaritami. O několik hodin později však Fury na stejné sociální síti uvedl, že výrok o konci kariéry byl jen žert. "Ha ha ha ha, mysleli jste si, že se Cikánského krále zbavíte tak lehce! Já tu ale zůstávám."

Jenže i kdyby to s květnovým návratem myslel vážně, nebude to tak jednoduché. Britská antidopingová agentura totiž oznámila, že Fury měl v únoru 2015 pozitivní test na anabolický steroid nandrolon. Před komisi se kvůli depresím dosud nedostavil a britská kontrolní komise pro profesionální box mu do vyřešení případu pozastavila platnost licence.

Ostatně na deprese sváděl i zběsilou jízdu, kterou rozjel hned po vítězství nad Kličkem. "Pil jsem celé týdny a šňupal bílý prášek. Jedině to mi pomáhalo," prohlašoval boxer, který všech svých pětadvacet duelů v profiringu vyhrál. "Bral jsem hodně kokainu. Fakt hodně. A proč bych nemohl? Je to můj život, ne? Není to látka zvyšující výkonnost."

Možná drogy, možná alkohol měly vliv i na jeho několika skandálech. Jedním z jeho nekřiklavějších byl veřejný útok na homosexuály, které přirovnal k pedofilům. "Jsou jenom tři věci, které musí být dosaženy, než se ďábel vrátí domů. Jednou z nich je legalizace homosexuality, druhou potraty a tou poslední pedofilie."

Okamžitě se na něj sesypala sprška kritiky a po pár týdnech také otočil. Když popíjel v jednom baru v Lancashiru, přišel k němu manažer Paul Cole, aby si to s ním vyřídil. "Řekl jsem mu, že ho nemůžu vystát. On na to řekl, že není žádný homofob, prohrábl mi bradku a pak mě políbil na obě tváře," tvrdil Cole. Společné selfíčko s vyplazenými jazyky pak zaplavilo sociální média.

