Bellew při debutu v těžké váze porazil Haye i se zlomenou rukou

Bývalý profesionální mistr světa v těžké váze David Haye prohrál v sobotu zápas s dalším britským boxerem Tonym Bellewem. Oba se ve strhujícím souboji v londýnské hale O2 zranili. Haye od šestého kola limitovalo zranění Achillovy šlachy, Bellew po zápase uvedl, že si v úvodu duelu zlomil ruku. "Bolí to, ale já bolest necítím. Vítězství všechno přebije," uvedl čtyřiatřicetiletý boxer, nedávný světový šampion v polotěžké váze, jenž absolvoval premiéru v nejprestižnější kategorii. Utkání skončilo v předposledním kole, kdy Hayeův trenér vhodil do ringu ručník. Šestatřicetiletý Haye, který v roce 2012 ukončil kariéru, ale loni se do ringu vrátil, prohrál mezi profesionály potřetí.

autor: ČTK | před 1 hodinou