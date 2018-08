Lipták získal evropský bronz ve střelbě na trap

před 1 hodinou

Sportovní střelec Jiří Lipták vybojoval na mistrovství Evropy v Leobersdorfu bronzovou medaili v trapu a získal pátou medaili z velké akce v kariéře. Do šestičlenného finále přitom šestatřicetiletý český reprezentant prošel až z rozstřelu. Lipták v kvalifikaci nastřílel 121 bodů a o finále musel bojovat s osmi soupeři o pouhá dvě volná místa. Rozstřel však zkušený brokař zvládl a pohodu si přenesl i do finále, v němž se pohyboval od začátku na předních příčkách. Brněnský rodák mohl dlouho pomýšlet i na postup do finálové dvojice, před posledním rozřazením však minul dva z pěti pokusů. Zlato získal Slovinec Boštjan Maček.

ME ve sportovní střelbě z brokových zbraní v Leobersdorfu (Rakousko): Trap: Muži: 1. Maček (Slovin.) 46, 2. Glasnovič (Chorv.) 44, 3. Lipták, …v kvalifikaci 27. Kostelecký, 34. Vaněk (všichni ČR) Ženy: 1. Couzyová (Fr.) 41, 2. Barrová (Brit.) 39, 3. Reháková-Štefečeková (SR), …v kvalifikaci 28. Nezvalová (ČR).

autor: ČTK | před 1 hodinou