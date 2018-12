Lidé na Měsíci? Tomu nevěřím, říká hvězda NBA. Ukážeme ti důkazy, vzkazuje NASA

před 1 hodinou

Hvězdný americký basketbalista Stephen Curry se přiřadil ke skeptikům, kteří nevěří přistání lidí na Měsíci. Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) následně rozehrávače týmu Golden State Warriors pozval do Johnsonova vesmírného střediska v Houstonu, aby se o důkazech přesvědčil na vlastní oči.

Trojnásobný vítěz NBA Curry se v pondělí zveřejněném podcastu "Winning It" ptal kolegů Vince Cartera a Kenta Bazemorea, zda věří, že lidé byli někdy na Měsíci. Oba odpověděli ne, na což Curry reagoval: "Já také ne. Ale pardon, nechci tu rozvíjet konspirační teorie."

Curryho výrok vyvolal množství reakcí v médiích a na sociálních sítích, čímž připomněl loňskou kontroverzi jiného basketbalisty Kyrieho Irvinga z Bostonu, jenž se přihlásil k příznivcům teorie o ploché Zemi. Objevily se dokonce teorie, že chtěl Curry výrokem vyvolat pozornost kvůli propagaci svého nového modelu bot.

Na slova dvojnásobného nejlepšího hráče NBA zareagovala NASA, jež na povrch Měsíce vyslala v letech 1969-1972 celkem dvanáct astronautů. "Je pro to dostatek důkazů. Rádi bychom pana Curryho pozvali na návštěvu našeho Johnsonova střediska v Houstonu, třeba až příště Warriors přijedou k zápasu proti Rockets. Bude moci na vlastní oči vidět, co jsme před 50 lety dokázali a co děláme nyní," uvedl mluvčí NASA Allard Beutel.

Třicetiletý Curry reagoval na twitteru na článek CNN o pozvání NASA usmívajícím se emoji se slunečními brýlemi.