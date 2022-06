Skvělá Ledecká pořád nemá dost, získala už šestnáctou zlatou medaili

U Srbské Kamenice na Děčínsku hoří les, podle odhadu hasičů zasáhl oheň čtyři hektary porostu. Na místě zasahuje sedm jednotek hasičů a povolali i vrtulník. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu z důvodu počtu nasazených jednotek, uvedli na Twitteru. Kolem 19:45 se oheň podařilo lokalizovat, dál se nešíří, řekl mluvčí hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Lukáš Marvan.

V Česku platí kvůli vysokým teplotám a suchu výstraha před vysokým rizikem vzniku požárů, polevit by mělo toto nebezpečí až v pondělí s přechodem studené fronty, kterou má provázet déšť. Vysoké teploty podle Marvana ztěžují i likvidací požáru na Děčínsku, který byl na operační středisko nahlášen kolem 18:00. "Je to náročné, hasiči tam určitě zůstanou až do tmy," dodal mluvčí.

Od pátečních 16:00 už hasiči v Ústeckém kraji vyjížděli pěti požárům travních porostů a čtyřem požárům lesního porostu. Většina z nich byla malého rozsahu. Často šlo o nedohašené ohniště. Výjimkou byl požár hrabanky a lesního porostu u obce Kryry na Lounsku, který by na větší ploše a hasiči se tam dokonce museli vrátit, výjimkou co do rozsahu je také právě aktuální požár na Děčínsku.