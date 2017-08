"Lavi" chystal reklamu s reprezentací, ale škrtli ho. Tak natočil protikorupční klip se Čtvrtníčkem

před 23 minutami

Herec Jakub Štáfek ve svém převtělení do "zlobivého" fotbalisty Julia Lavického ze seriálu Vyšehrad | Foto: Milan Kammermayer

Nezisková organizace Transparency International spustila kampaň Korupční víceboj, která se zaměřuje i na neprůhledné praktiky při financování sportu

Praha - Na strahovském kopci poblíž nového sídla Fotbalové asociace ČR to v první prosincový den loňského roku pěkně profukovalo. Na otevření stadionku Přátelství, zrekonstruovaného za 80 milionů, jež sdružily rozpočty FAČR, ministerstva školství a pražského magistrátuu, se tam tehdy objevila nevídaná sešlost.

Nechyběli šéf Fotbalové asociace Miroslav Pelta či náměstkyně z ministerstva Simona Kratochvílová. Dále její podřízený, šéf sportovního odboru Zdeněk Bříza či předseda České unie sportu Miroslav Jansta. Abychom tedy vybrali jen ty, kteří byli shodou okolností o pár měsíců později obviněni v takzvané dotační aféře - více o ní zde.

Když se letos ozvali filmaři, že by právě na stadionu Přátelství rádi natočili krátký klip, zprvu s tím nikdo neměl problém. "Ale když jsme řekli, že by se to video mělo jmenovat Korupční víceboj, tak jsme najednou měli utrum. Oni měli vedle na fotbalové asociaci zrovna tu policejní razii, " podotýká Jakub Štáfek.

O koho jde? Budete ho nejspíš znát ze seriálu Vyšehrad, kde ztvárnil roli Julia "Lavi" Lavického, někdejšího talentu, co ho v rozletu kapku přibrzdila jeho oblíbená "individuální příprava", rozvíjená zejména na kalbách a merendách všeho druhu. Vyšehrad je mimochodem seriál, který se představitelům Fotbalové asociace ČR také nejspíš dvakrát nelíbí.

Jakub Prachař, který hrál v první sérii Lavického agenta, přišel kvůli Vyšehradu o původně dohodnuté moderování Fotbalisty roku. A na černé listině se záhy ocitl i Štáfek. "Bylo připravené, že s reprezentací budu točit reklamní spot pro T-Mobile. Ale jak tam někdo z fotbalu zahlédl moje jméno, hned mě vyškrtli," podotýká mladý herec.

Režisér Štáfek natočil Korupční víceboj

Tentokrát se ale Jakub Štáfek představil i jako režisér, když pro kampaň Transparency International natočil klip Korupční víceboj.

Však si ho prohlédněte: Vystupuje v něm herecká dvojice Petr Čtvrtníček-Jiří Lábus, osvědčená z nesmrtelného "horníkovského" představení Ivánku, kamaráde, tentokrát v roli moderátorů závodu v Korupčním víceboji.

Jeho vítěze si střihnul herec Ondřej Malý, držitel Českého lva za roli mimořádně slizkého příslušníka Státní bezpečnosti v oceňovaném filmu Pouta.

Video: Korupční víceboj | Video: Transparency International

Klip má jasný úkol. Propagovat kampaň Transparency International nazvanou právě Korupční víceboj. Vedení české pobočky této neziskové organizace se rozhodlo věnovat se komplexněji oblasti sportu a jeho financování.

"Chceme se zaměřit nejen na ovlivňování výsledků či manipulace průběhů jednotlivých sportovních zápasů či závodů, někdy spojené i s problematikou sázek. Důraz klademe i na oblast mnohdy problematického rozdělování peněz do sportu z veřejných rozpočtů," říká Sylvie Kloboučková, právnička Transparency International.

I probíhající dotační kauza, v níž bylo z manipulací při rozdělování státních prostředků obviněno několik osob, včetně sportovních funkcionářů, podle ní poukazuje na to, že zde všechno patrně nebude zcela v pořádku. "Zapomíná se ale i na to, že do sportu plynou peníze také z rozpočtů krajských či místních, jde dokonce o dvojnásobek objemu státní dotace pro sport," zdůrazňuje Kloboučková.

Naznačila také, že organizace při svém pátrání v této oblasti již v počínání "jednoho vyššího územně správního celku", tedy patrně kraje, při rozdělování peněz do sportu nabyla podezření, že došlo ke spáchání trestného činu. "A věc už nyní zkoumá státní zastupitelství, kterému jsme tu záležitost předali," říká Kloboučková, konkrétnější však zatím v této započaté kauze být nechce.

Cílem je změna systému

Smělým cílem, ke kterému Transparency International hodlá i za pomoci této kampaně spět, je změna systému při rozdělování peněz pro sport. "I to, co už informačně vyplynulo z probíhající dotační aféry asi signalizuje, že dosavadní model je problematický," dodává Petr Leyer z TI.

"Chceme také, aby mladí lidé nahlíželi tu problematiku jinak než mnozí sportovní funkcionáři, kteří jsou po léta součástí toho systému plného klientelistických vazeb," dodává.

"Na webové stránce korupcniviceboj.cz může kdokoli nahlásit záležitosti, s nimiž se v souvislosti se sportem nebo jeho financováním ve svém okolí setkal a jeví se mu jako nezákonné. Všechny podněty prostudujeme a prověříme." slibují zástupci Transparency International.

Korupční víceboj, štafeta sportovců: Kristýna Kolocová | Video: Transparency Int

Ti už dlouhodobě spolupracují s Českým svazem ledního hokeje i některými dalšími sportovními organizacemi. "Hokejisté spolu s námi zřídili protikorupční linku, věnovali jsme se tam hodně i problematice vztahu mezi hráči a agenty a kvalitě smluv, které právě agenti hokejistům nabízejí," říká Kloboučková

První kontakty už Transparency International navazuje i s Fotbalovou asociací ČR. "Ozval se nám její generální sekretář pan Rudolf Řepka a s jeho týmem proběhlo už několik seznamovacích schůzek. Doufáme, že se i tady věci nějak rozvinou dál,L podotýká Petr Leyer.

Součástí kampaně je i štafeta, ve které si "protikorupční kolík" předávají jednotliví sportovci jako například hokejisté Martin Hanzal s Davidem Pastrňákem, plážová volejbalistka Kristýna Holdarová Kolocová a další. Aktuálně tato výzva čeká sparťanského fotbalistu Lukáše Váchu.