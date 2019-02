Klaebo je poprvé mistrem světa, Fallaová ve sprintu obhájila

před 57 minutami

Norským úspěchem skončil první závod v běhu na lyžích na mistrovství světa v rakouském Seefeldu.

Zatímco dvaadvacetiletý favorit Johannes Hösflot Klaebo získal ve sprintu volnou technikou na 1,2 kilometru první světový titul, jeho krajanka Maiken Caspersen Fallaová zlato obhájila.

Jediná Češka ve vyřazovacích bojích Tereza Beranová vypadla ve čtvrtfinále a obsadila 29. místo. Z kvalifikace nikdo další z Čechů nepostoupil. Mimo jiné neuspěla Petra Nováková ani její bratr Michal, který v sezoně ve sprintech SP dvakrát bodoval, ale na MS byl jako nejlepší z mužů osmatřicátý.

Úřadující olympijský vítěz v klasickém sprintu Klaebo ve finále porazil ve finiši obhájce titulu Itala Federica Pellegrina, bronz získal Rus Gleb Retivych. Muži měli trať dlouhou 1,6 kilometru, ženy o 400 metrů kratší. Za Fallaovou skončila druhá Stina Nilssonová ze Švédska a po kolizi dalších Švédek si pro bronz překvapivě doběhla Norka Mari Eideová.

Zatímco ženské finále se jelo od startu v ostrém tempu, mužský závod o medaile nabídl taktickou bitvu. Na jednom ze stoupání šestice i zastavila jako při sprintech v dráhové cyklistice. Sprint rozjížděl z čela Klaebo a Pellegrina těsně porazil.

"V kvalifikaci mi to moc nešlo, bylo to těžké, ale postupně jsem se dostal od čtvrtfinále do tempa. Ve finále jsem chtěl jet do finiše z druhé pozice, což se mi povedlo a teď tady stojím jako vítěz," usmíval se norský mladík, letošní vítěz Tour de Ski a vedoucí muž Světového poháru, který bude na MS útočit na další tituly.

Klaebo ale málem vypadl v semifinále. Musel se tlačit dopředu před Sergeje Usťugova, což se mu povedlo. Naštvaný Rus po příjezdu do cíle do Nora lehce najel, pak do něj ještě strčil rukou a od rozhodčích dostal žlutou kartu. Pokud by na šampionátu dostal druhou žlutou, byl by diskvalifikován.

Fallaová ve finále od startu vedla a za sebou si vezla trojici Švédek. Vítězka kvalifikace Maja Dahlqvistová měla kolizi s Jonnou Sundlingovou a připravily se o medaile. Fallaová projela cílem suverénně první. "Měla jsme skvělé lyže a všechno prostě vyšlo. Je to úžasný den," řekla osmadvacetiletá Norka.

Fallaová má doma vedle zlata ze sprintu na předloňském MS v Lahti rovněž dva bronzy a je olympijskou vítězkou v této disciplíně ze Soči 2014. Navíc prodloužila dominanci Norek ve sprintu na MS, vyhrály popáté za sebou a posedmé z deseti soutěží od zařazení sprintu do programu šampionátů.

Dvacetiletá závodnice Dukly Liberec Beranová obsadila v kvalifikaci 28. místo a ve čtvrtfinále jela po startu chvilku třetí. Postupně se propadla na chvost a po kolizi s Američankou Julií Kernovou před půlkou spadla a dojela poslední.

Mistrovství světa v klasickém lyžování v Seefeldu (Rakousko):

Sprint volně - muži (1,6 km): 1. Klaebo (Nor.) 3:21,17, 2. Pellegrino (It.) -0,23, 3. Retivych (Rus.) -1,37, 4. Jouve (Fr.) -1,99, 5. Iversen (Nor.) -2,25, 6. Chanavat (Fr.) -21,50, …v kvalifikaci 38. Novák, 57. Šeller, 61. Pechoušek (všichni ČR).

Ženy (1,2 km): 1. Fallaová (Nor.) 2:32,35, 2. Nilssonová (Švéd.) -1,66, 3. Eideová (Nor.) -2,84, 4. Sundlingová (Švéd.) -3,17, 5. Carlová (Něm.) -5,71, 6. Dahlqvistová (Švéd.) -31,49, …29. Beranová, v kvalifikaci 37. P. Nováková, 41. Janatová, 43. Hynčicová (všechny ČR).