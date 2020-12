Pieta za mrtvého kamaráda nebo odstranění pytle z cesty. Co chystají čeští horolezci

Marek Holeček - Himálaj

Marek Holeček (46) má za sebou v posledních letech hned několik pozoruhodných výstupů. V roce 2019 na připomínku tragicky zahynulé české výpravy z roku 1970 vylezl (společně s Radoslavem Grohem) na vrchol Huandoy Norte v Peru, za prvovýstup (společně se Zdeňkem Hákem) na horu Čamlang v Nepálu, kterou legendární Reinhold Messner označil za "umělecké dílo", zase letos dostali Zlatý cepín. Prestižní horolezecké ocenění přitom obdržel už podruhé, o dva roky dříve to bylo za prvovýstup na osmitisícovku Gašerbrum I.

V roce 2020 se ale do žádných větších akcí nepouštěl. Jednak kvůli pandemii koronaviru, která podstatně omezila možnosti cestování, ale také kvůli zlomenině nohy, se kterou se po letní nehodě na motorce potýkal. A tak se příští rok především chystá dohánět resty.

"Když to vezmu z hlediska priorit, tak první bude přežít, pak vše ostatní, co se tam ještě vejde. První výprava bude směřovat s jarním sluncem do nepálského centrálního Himálaje. Mám tam vymyšlenou parádní novou linii na krásnou horu, jejíž vrchol se samotného nebe dotýká. Její stěna z ledu a skály sráží v úctě pohled k zemi," poeticky líčí Holeček svůj první velký cíl.

Na více než sedmitisícový vrchol, který údajně můžete nalézt na přiložené fotografii, by rád vystoupal s Radkem Grohem a Tomášem Petrečkem. Konkrétní název hory sice Holeček prozrazovat nechce, ale pokud jste na tom stejně jako premiér této země a chcete slyšet jméno, postupuje dle návodu na další stránce.