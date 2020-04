Ta cesta je umělecké dílo. Messner vysekl poklonu českým horolezcům

Nestává se příliš často, aby se legendární horolezec Reinhold Messner pochvalně vyjadřoval k výkonům českých lezců. Loňský prvovýstup Marka Holečka a Zdeňka Háka na horu Čamlang v Nepálu ale označil za doslova umělecký kousek. Dokument UFO life o mimořádném horolezeckém výkonu lze během Velikonoc zhlédnout na sociálních sítích.

Hora Čamlang se nachází v nepálském pohoří Himálaj a tyčí se do výše 7319 metrů. Vrchol jako první zlezli už v šedesátých letech Japonec Anma s Indem Sírdarem. Od té doby proběhlo dalších pět pokusů o zdolání vrcholu včetně úspěšného výstupu Messnera s Douglasem Scottem, ale také jednoho tragického.

Hák s Holečkem, kteří před dvěma lety získali prestižní mezinárodní ocenění Zlatý cepín, si pro svůj prvovýstup zvolili náročnou severozápadní stěnu, která doposud všem pokusům o zlezení odolávala.

Českým horolezcům se nakonec podařilo zdolat výstup na vrchol a sestoupit zase zpátky do základního tábora během sedmi dní. Alpským stylem, s minimem zásob a za dramatických okolností, které dokument přibližuje.

"Ani v těch nejhorších snech jsme si nedokázali představit, jaké monstrum a jakou cestu jsme si vybrali. Nejhroznější stěna, co jsem kdy viděl," uvedl ještě před výstupem Hák, přezdívaný Hook. A stejné dojmy mu zůstaly i po jejím zdolání. "Byl to Mordor," prohlásil s narážkou na temnou domovinu Tolkienova pána prstenů Saurona.

Setkání s UFO

Svoji cestu Holeček s Hákem pojmenovali UFO line, čímž chtěli připomenout výstup Reinholda Messnera s Douglasem Scottem, kteří v roce 1981 při zdolávání hory Čamlang prožili neobvyklou zkušenost.

"Viděli jsme tam letící objekt, který se nepohyboval přímo. Byl to tmavý objekt, spíš hranatý než kulatý. Létal z místa na místo a měnil směr. Vypadalo to jako UFO, ale co to bylo, nevíme," vzpomíná v dokumentu Messner, který kromě svých horolezeckých výstupů proslul rovněž neochvějnou vírou v existenci yettiho.

"Bůhví, co tehdy viděli. Ale já jsem viděl mimozemšťana celou dobu vedle sebe. Lezl nahoru a jmenuje se Zdeněk Hák," směje se nyní Holeček.

Ta cesta je umělecké dílo

Setkání s mimozemskými objekty či podivnými tvory tedy na české horolezce v Himálaji nečekalo. Na rozdíl od chvály, které se jim po návratu právě od obou bývalých horolezců dostalo.

"UFO line na Čamlang je velice inteligentní prvovýstup. Jedná se o velice strmou stěnu s více než dvoukilometrovým převýšením. Je to krásná cesta a obtížná stěna. Způsob, jakým si tu cestu našli, bych označil za umělecké dílo," nešetřil chválou Messner.

"Je skvělé, že to kluci dokázali vylézt čistě, alpským stylem. Lezení po fixních lanech nahoru a dolů je zoufalé. Abyste docenili krásu hor a prožili opravdové dobrodružství, musíte lézt jedině alpským stylem," komentoval český prvovýstup Scott.

Premiéru dokumentu, v němž kromě současných i bývalých horolezců vystupují také členové rodin hlavních protagonistů, si můžete zdarma prohlédnout na sociálních sítích Marka Holečka od dnešního večera (20:30) až do nedělní půlnoci.