"Je to obscénní." Boxera šokovala nacistická tetování rivala, ten teď nesmí do ringu

Boxer Michele Broili má pozastavenou činnost kvůli nacistickému tetování na hrudi. Italský rohovník vzbudil nevoli v minulém týdnu, kdy bojoval v Terstu o domácí titul v super muší váze.

Der italienisch-marokkanische Boxer Hassan Nourdine gewann am Sonntag den italienischen Box-Titel im Superfedergewicht, nachdem er seinen mit Nazi-Tattoos übersäten Gegner Michele Broili im Titelkampf besiegt hatte. pic.twitter.com/9l1MIKHeQ2

Jeho přemožitel marockého původu Hassan Nourdine po zápase uvedl, že ho pohled na Broiliho tetování, kde nechybí zkratka SS či číslice 88 používaná jako symbol nacistického pozdravu Heil Hitler, znechutil.

"Když jsem ta tetování viděl, byl jsem v šoku. Je to obscénní, to se nedá omluvit. Podle mě to není normální. Ale neskrývám, že vítězství nad někým s takovýmhle tetováním je dvojnásob cenné," řekl Nourdine.

Podle svědků navíc Broiliho fanoušci při jeho nástupu do ringu hajlovali a prozpěvovali nacistické písně.

Disciplinární komise italské boxerské federace ve čtvrtek zastavila osmadvacetiletému boxerovi činnost minimálně do 19. listopadu, kdy se bude jeho případ projednávat.

"Tribunál má za to, že odhalené tetování s nezaměnitelnými nacistickými symboly během oficiální sportovní soutěže odporuje obecným zásadám," uvedla federace v prohlášení.

Proti Broiliho účasti v zápase se ozval rovněž národní úřad pro boj proti rasové diskriminaci. "Žádáme vysvětlení, proč v této situaci nebyl zápas okamžitě zastaven," uvedl ředitel organizace Triantafillos Loukarelis.

O případ se podle médií zajímá také italská policie.