Irving zařídil Bostonu výhru ve Washingtonu v prodloužení

před 1 hodinou

Basketbalisté Washingtonu prohráli v NBA potřetí za sebou, a to 125:130 s Bostonem po prodloužení, přestože odehráli jeden z nejlepších zápasů v sezoně. V dresu hostů ale zazářil Kyrie Irving, který nastřílel 38 bodů, z toho 12 v prodloužení. Český reprezentant Tomáš Satoranský v dresu Washingtonu zaznamenal za 26 minut hry sedm bodů a tři asistence.

Do sestavy Wizards se po jednozápasové pauze vrátil kapitán John Wall a dlouho pokračoval v nevýrazném výkonu z posledních zápasů. Domácí i tak sváděli s Bostonem vyrovnanou bitvu a dokonce nevyužili až jedenáctibodové vedení.

Od čtvrté čtvrtiny ale Wall ukázal, proč je největší hvězdou týmu, a pustil se do hvězdného souboje s Irvingem. V koncovce svými nájezdy držel týmu naději, přesto se Boston 14 vteřin před koncem dostal do tříbodového vedení a úmyslně fauloval Bradleyho Beala, aby domácí nemohli házet za tři body. Beal však druhý trestný hod nahodil o obroučku, sám si míč doskočil a poslal zápas do prodloužení.

V něm si Wall přivodil zranění kotníku, ale po krátkém ošetření se vrátil na hřiště a 30 vteřin před koncem srovnal na 125:125 poté, co předtím trefil těžkou trojku Irving. Jenže ten byl v ráží a troufl si vzápětí na střelu dva metry za trojkou, kterou zápas rozhodl. Pak sedmou výhru za sebou ještě potvrdil trestnými hody a dal tak posledních 12 bodů svého týmu. Wall skončil na 34 bodech a 13 asistencích.

Satoranský měl dobré momenty, jako koš v poslední vteřině první čtvrtiny po rychlém úniku přes celé hřiště či trojku ve třetí čtvrtině, ale také občas zápolil s obranou jeden na jednoho, zejména proti Jaysonu Tatumovi.

Toronto si vyšláplo na obhájce titulu z Golden State, nejlepší celek ročníku si z haly Warriors odvezl jednoznačnou výhru 113:93. V Oaklandu tak Raptors uspěli poprvé od roku 2004. V domácím týmu se marně snažil autor 30 bodů Kevin Durant, rozehrávač kanadského celku Kyle Lowry se blýskl 23 body a 12 asistencemi.

Detroit měl dobrou šanci ukončit šňůru porážek, ale na palubovce Charlotte promarnil v poslední čtvrtině dvanáctibodové vedení. Prohra 107:108 byla jeho už šestým nezdarem za sebou. Rozhodující koš dal v poslední vteřině Jeremy Lamb dlouhou dvojkou přes obránce.

Philadelphia nepotvrdila roli nejlepšího týmu na domácí palubovce, kde si připsala druhou porážku v sezoně, a to 124:127 proti Brooklynu. Ten táhl 39 body Spencer Dinwiddie. Sixers nepomohlo ani 33 bodů a 17 doskoků Joela Embiida.

Výsledky NBA:

Charlotte - Detroit 108:107, Cleveland - New York 113:106, Dallas - Atlanta 114:107, Golden State - Toronto 93:113, Indiana - Milwaukee 113:97, Memphis - Portland 92:83, New Orleans - Oklahoma City 118:114, Philadelphia - Brooklyn 124:127, Sacramento - Minnesota 141:130, Utah - Miami 111:84, Washington - Boston 125:130 po prodl. (za domácí Satoranský 7 bodů, 3 asistence).