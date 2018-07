Hermannová se Slukovou padly po boji, čeká je boj o evropský bronz

před 1 hodinou

Plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová skončily na ME v Nizozemsku před branami finále.

Haag - Druhý nejvýše nasazený český pár podlehl po velkém semifinálovém boji v Haagu domácí dvojici Sanne Keizerová, Madelein Meppelinková po setech 22:20, 17:21 a 12:15. Nizozemské hráčky ukončily zápas po 54 minutách esem.

O třetí místo se české reprezentantky, které předloni vybojovaly na evropském šampionátu stříbrné medaile, utkají dnes od 18:30 se Španělkami Lilianou a Elsou. Ty v prvním semifinále nevyužily dva mečboly a prohrály se švýcarskou dvojicí Nina Betschartová, Tanja Hüberliová. V souboji s párem nasazeným jako číslo 17 budou Češky opět papírovými favoritkami.

V semifinálovém utkání měly přitom Hermannová se Slukovou v rozhodující sadě dlouho navrch. V úvodu odskočily na 5:1 a pak vedly ještě 11:9. Meppelinková ale zatlačila na podání a Nizozemky čtyřmi body za sebou otočily na 13:11 ve svůj prospěch. V této pasáži byly Češky nepřesné. "Tam jsme si to v důležité chvíli nahrály dvakrát úplně do bloku, pak blbě. Teď jsme v závěru dostaly eso, pak skoro eso. Podmínky jsou těžké, hrozně fouká, točí se to," řekla po zápase Sluková.

Vítr dnes zlobil nejvíc od čtvrtka, kdy české reprezentantky hrály v Haagu poprvé. Přesto byla odveta za prohraný zápas ve skupině a postup do finále blízko. "Je škoda, že jsme v tom třetím setu neudržely koncentraci trošku víc. To nahrávání přes síť, to mě bude ještě pronásledovat," posteskla si Hermannová.

Poražené ze druhého semifinále spěchaly do zázemí, aby se bleskově daly dohromady na duel o třetí místo. K němu by Hermannová se Slukovou měly nastoupit necelou hodinu a půl po utkání s Nizozemkami. "Nerozumím úplně tomu, co tady vytvářejí organizačně. Bude to náš osmý zápas tady. Dáme do toho všechno, co tam ještě je," dodala Sluková.

Pro nejlepší českou mužskou dvojici skončil turnaj v osmifinále. Ondřej Perušič a David Schweiner prohráli s ruským párem Konstantin Semjonov, Ilja Lešukov 20:22, 12:21.