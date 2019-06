Házenkáři navzdory porážce s Bosnou vyhráli kvalifikační skupinu

před 2 hodinami

Čeští házenkáři v posledním utkání kvalifikace mistrovství Evropy překvapivě prohráli v Ostravě s Bosnou a Hercegovinou 23:24.

Svěřenci trenérů Jana Filipa a Daniela Kubeše, kteří už měli před zápasem jistý postup na lednový šampionát, i přes porážku vyhráli svou kvalifikační skupinu. O jejich prvenství v tabulce při bodové rovnosti s Běloruskem a Bosnou rozhodla o jeden gól nejlepší bilance v minitabulce s těmito dvěma soupeři.

Prvenství ve skupině znamená zařazení do prvních dvou výkonnostních košů při losování šampionátu, které se uskuteční 28. června ve Vídni. Na turnaji, který budou hostit Norsko, Švédsko a Rakousko, se poprvé představí 24 týmů.

Český celek uspěl v šesté z posledních sedmi kvalifikací mistrovství Evropy. Vloni na minulém Euru obsadil šesté místo a vyrovnal maximum v samostatné historii.

"Cílem dnešního utkání bylo zvítězit, to se bohužel nepovedlo. Ale že jsme skončili první, to je úspěch. V posledních letech se nám to nikdy nepovedlo, za to jsme šťastní," řekl v České televizi Kubeš.

Reprezentanti si k udržení prvního místa ve čtyřčlenné skupině mohli dovolit i porážku o jednu branku, zatímco Bosňané potřebovali bodovat, aby se dostali mezi nejlepší čtyři týmy z třetích míst, které doprovodily na šampionát první dva celky z každé skupiny.

V úvodním vzájemném duelu na podzim Češi zvítězili venku 25:20, dnes se ale se soupeřem od začátku přetahovali o vedení. Na palubovce dominovaly defenzivy a ani jeden z týmů během první půle neměl více než jednogólový náskok.

Domácím se před zaplněnou vítkovickou arénou, kam zavítalo přes pět a půl tisíce diváků, v úvodu nedařilo v ofenzivě a problémy měli proti pevné bosenské obraně hlavně při postupném útoku. Hosté šli v přestávce do kabin s náskokem 11:10.

Boj o každý gól pokračoval i po změně stran. Čechy držel vynikajícími zákroky brankář Galia a po 43 minutách Petrovský otočil na 17:16. Už v poslední desetiminutovce zneškodnil domácí brankář dvě vyložené šance za sebou a v 53. minutě poprvé jeden z týmů vedl o dva góly, když Zdráhala ze sedmičky zvýšil na 21:19.

Bosňané však okamžitě sérií tří tref stav opět otočili. Nejlepší český střelec pivot Petrovský se sedmi brankami pak dvakrát dokázal srovnat, ale výhru pro sebe v nervózním závěru nakonec získali po Karačičově ráně pod břevno hosté. K triumfu a postupu ze třetího místa jim deseti góly pomohl Prce.

Český celek prohrál dva ze tří domácích zápasů kvalifikace, naopak venku byl stoprocentní. "Bylo skvělé hrát a pro nás dva koučovat před touto atmosférou. Za to bychom chtěli divákům poděkovat. Bohužel se nám nepovedlo zvítězit. Myslím, že od začátku jsme nebyli úplně v zápase. Na konci jsme měli šanci vyhrát, bohužel jsme to neudrželi," dodal Kubeš.

5. skupina:

ČR - Bosna 23:24 (10:11)

Sestava a branky ČR: Galia, Mrkva - Babák 4, Bečvář 1, Číp, Horák 1, Hrstka 4, Jurka, Kašpárek 3, Mubenzem, Petrovský 7, Šlachta, Solák, Vančo, Zdráhala 2, Zeman 1.

Nejvíce branek Bosny: Prce 10. Rozhodčí: Hovráth, Marton (oba Maď.). Sedmimetrové hody: 7/5 - 4/4. Vyloučení: 6:4. ČK: 31. Zeman (ČR). Diváci: 5521.

Bělorusko - Finsko 40:15 (20:8)

Konečná tabulka: