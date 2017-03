Golf po 35 letech mění pravidla. Sláva, oddechli si Woods s McIlroyem. Už nechtějí listovat knihami

před 1 hodinou

Po dlouhých 35 letech se chystají změny pravidel. Za cíl mají zrychlit hru, která dlouhodobě trpí příliš konzervativními pravidly. Změny vítají i hráči.

Praha - Ze staré zaprášené knihy v kožené vazbě je třeba udělat moderní dokument pro displeje mobilních telefonů. Hráčů golfu v globále totiž ubývá a mladou generaci to k tomuto sportu netáhne.

Hlavní změny pravidel: Žádné tresty za náhodné pohnutí míčem na jamkovišti nebo při jeho hledání.

Při patování nebudu trestán za trefení praporkové tyče. Budu moci klidně patovat "do tyče". Budu moci beztrestně opravit téměř jakékoli poškození jamkoviště. A už žádný trest při dotknutí se dráhy patu.

Odstranění volného přírodního předmětu nebude trestáno stejně jako dotknutí se půdy či vody. To se týká i bankru. Listy, kamínky či větvičky mohou být odstraněny. Dotknutí se písku také nebude tak problematické jako doposud. A pokud se z bankru ne a ne dostat dobrou ranou, "za dvě trestné" to půjde vždycky.

Hledání míče se zkracuje z pěti na tři minuty. Odehrát ránu do 40 sekund by mělo být samozřejmostí, a když jsem připraven, tak hraju.

Už žádný vzpřímený postoj, natažená paže ve výšce ramen a spuštění míče. Je tu nový způsob dropování - spustit míč z jakékoli výšky do prostoru, který už nebude vymezován délkami holí.

Instituce, které se starají o pravidla a rozvoj golfu - skotský Royal & Ancient Golf Club of Saint Andrews a americká asociace USGA - tak přinesly návrh regulí, které mají zajistit zejména zrychlení a obecně menší svázanost hry.

Mluví se o golfové revoluci, když jde o vůbec první změnu pravidel po 35 letech. Návrhy teď bude možné připomínkovat. Nová verze pravidel by pak měla začít platit od sezony 2019. Podle nové úpravy by tak proběhl třeba už i olympijský turnaj v Tokiu roce 2020.

Nová pravidla, na jejichž konstrukci se podílel i zástupce českého golfu, který je členem pravidlové komise R&A, Aleš Libecajt, s radostí kvitovali hvězdní hráči včetně Tigera Woodse či Roryho McIlroye. "Když dnes dojde k nějaké sporné situaci, skutečně nemáte chuť řešit to v dnes celkem komplikovaně psané knize pravidel a snažit se tomu porozumět," vysvětluje McIlroy. Snižuje se i počet jednotlivých pravidel ze stávajících 34 na 24.

Na to navazuje golfový publicista Čeněk Lorenc: "I jako amatérský hráč máte povinnost mít knihu pravidel při turnaji v bagu. Za dvacet let herní praxe ale nepamatuju, že bych v ní viděl někoho listovat. Rozhoduje se podle pocitů, zkušeností, domněnek, nebo se volá rozhodčí." Přitom golf je hrou, jejíž podstatou má být to, že si hráči vše rozhodují sami.

Rychlost, rychlost, zase rychlost

Zřejmou motivací ve snaze zjednodušit pravidla je hlavně zrychlení hry. Ty nejviditelnější novinky se tak týkají zkrácení časového limitu na hledání ztraceného míče z pěti minut na tři. Odehrát úder bude nutné maximálně do 40 vteřin. Dnes limit prakticky neexistoval, jen bylo řečeno, že hráči nemají hru brzdit. Uplatnit se má také pravidlo z takzvaného ready golfu, když se hraje bez ohledu na pořadí - vzdálenost míče od jamky. Podle toho, kdo je přichystán na ránu.

"Pomalost golfu je skutečně dnes asi jeho hlavní problém. Nové změny přinesou zkrácení jednoho kola odhadem o půl hodiny," počítá prezident České golfové federace Zdeněk Kodejš.

Ten si umí představit i další změny. Mluvíme třeba o turnajích na dvanáct jamek, což znamená úsporu přibližně 1,5 hodiny," dodává.

Lorenc nicméně upozorňuje, že některá pravidla, ač by modernizaci potřebovala, tak zůstala stranou. "Například se dnes míč musí hrát bez úlevy z takzvaného divotu - z místa vyseknuté trávy po jiném úderu, což řada hráčů včetně profesionálů považuje za nespravedlivé a příliš náhodné," poznamenává Lorenc.

Diskutabilní je podle golfistů také nově nabídnutá možnost puttovat na greenu i s praporkovou tyčí v jamce. Tyč takto může pomoci tvrději zahraným puttům dostat se do jamky, zatímco bez tyče mohou míče končit i hodně mimo.

Budou dva golfy?

Co se zatím nijak nemění, přičemž golfové prostředí to do jisté míry čekalo, jsou pravidlové zásahy do technologií. Pomohla by například úprava konstrukce míčků.

"Délka ran špičkových golfistů každoročně roste a je na alarmujících hodnotách, kvůli nimž se neustále ustupuje v designu hřišť, což jednak stojí strašné peníze a pak odcizuje podobu hřišť pro obyčejné hráče," pozoruje Lorenc a dodává: "Není na čase, aby se pravidla rozdělila pro profesionály na jedné straně a rekreační hru na straně druhé?"

Nad rámec pravidel je v golfu poslední dobou znát i další jeho rozvolňování. V klubech je možné stále častěji přijít bez členství, jen tak si zahrát a zase jít. A stále odvážnější je třeba golfové oblečení. Kotníkové tenisky či šortky obléká stále víc profesionálů. Jason Day s novým sponzoringovým kontraktem od Nike zahájil sezonu v tričku bez límečku. Kdysi nemyslitelná věc.

