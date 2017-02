Florbalistky si připsaly proti Ukrajině rekordní výhru 45:2

AKTUALIZOVÁNO před 26 minutami

České florbalistky rozdrtily v Madridu v závěrečném vystoupení v kvalifikaci prosincového mistrovství světa v Bratislavě Ukrajinu 45:2.

Svěřenkyně trenéra Miroslava Janovského si v roli jednoznačných favoritek zajistily účast na šampionátu i prvenství ve čtvrté evropské skupině už po prvních třech duelech s domácím Španělskem (16:1), Maďarskem (18:2) a Lotyšskem (7:0).

V utkání proti Ukrajinkám, které hrají kvalifikaci poprvé v historii, bylo dopředu jasné, že český tým bude útočit na rekordní výhru. Soupeřky už totiž měly za sebou debakly s Lotyšskem (1:31) a Maďarskem (2:15).

První desítku branek český tým dovršil už ve 13. minutě a po první dvacetiminutovce vedl 19:1. Dosavadní maximum 20 gólů vstřelených v jednom utkání překonal už po 43 vteřinách druhého dějství. S šesti brankami byla při české kanonádě střelecky nejaktivnější Nela Kapcová, která si navíc připsala i pět asistencí.

Češky vytvořily také nový rekord s nejvyšším výsledkem zápasů hraných v kvalifikacích či na závěrečných turnajích MS. Dosavadním maximem bylo kvalifikační vítězství Maďarska nad Rakouskem 34:0 z roku 2011.

"Nás, co jsme hrály až druhou polovinu zápasu, napadlo už během hry, že bychom mohly nějaký rekord překonat. Byla by škoda, kdyby nám to uniklo například o gól nebo o dva. Je hezké se takto zapsat do historie. Přidává to na sebevědomí a na dobrém pocitu," řekla útočnice Eliška Krupnová, která působí ve špičkovém švédském klubu Pixbo Wallenstam.

"V utkání padlo opravdu hodně gólů. Předváděly jsme tvořivou hru. Nesměly jsme se nechat ukolébat, ale pořád hrát a pohybovat se s míčkem, i když soupeř jen bránil a stál. Úroveň zápasu odpovídá výsledku," dodala Krupnová.

