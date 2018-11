Florbalisté budou na domácím šampionátu spoléhat na šestnáctiletý supertalent

před 2 hodinami

V šestnácti letech bude florbalový útočník Filip Langer debutovat na mistrovství světa v Praze, a stane se tak českým rekordmanem. Talent z Tatranu Střešovice se nemůže dočkat sobotního startu domácího šampionátu proti Německu a věří, že nervozitu z premiéry rychle vstřebá.

V národním týmu debutoval Langer loni v září a nenapadlo jej tehdy, že by na konci cyklu pod finským trenérem Petrim Kettunenem mohl vybojovat nominaci na vrcholnou akci. "Moc jsem o tom nepřemýšlel. Bylo to, abych tam nakouknul a poznal, jak to funguje. Když jsem tam pak byl častěji, tak jsem spíš doufal, než bych na to myslel. Když finální nominace přišla, tak jsem byl strašně šťastný. Hrozně se těším, až vypukne první zápas," řekl novinářům Langer.

Na atmosféru v zaplněné O2 areně během šampionátu se dopředu chystá. "Mluvil jsem s mentálními kouči, jak se v té dané situaci uklidnit. Říkal jsem jim, co mi vyhovuje. Jsou na to dechová cvičení a různé rituály před zápasem. Ale nervozita asi přijde. Připravuju se tak, abych byl schopen ji nějak odbourat. Nedá se na to úplně připravit, co bude před deseti nebo patnácti tisíci lidmi," prohlásil.

Výhoda podle něj je, že se v O2 areně hraje celý turnaj a na klíčovou část už počáteční nervozita opadne. "Já si to jdu hrozně moc užít, protože je to přeci jen třeba jednou za život. Není důvod se tím nějak moc stresovat a dávat na sebe velký tlak. S týmem chceme vyhrát každý zápas, co jen to půjde," plánuje před očekávaným domácím šampionátem.

Kouč Kettunen při zveřejnění nominace uvedl, že u něho věk hráčů v žádném ohledu nerozhodoval. Ocenil ale, že má Langer ve svém věku nebývalé schopnosti. "Řekl mi, že jsem se mu líbil během přípravy v tom dvouletém cyklu a vysloužil jsem si to svou prací. Otázky na své vlastní přednosti nemám moc rád. Ale řekl bych, že jsem docela rychlý s balónkem, takže se můžu hodit do brejků, na kterých je teď florbal založený," uvedl Langer.

Zkušenosti už má i s nejlepší ligou světa ve Švédsku. Od ledna do konce minulé sezony působil ve švédském Pixbu. Nesplňoval totiž věkový limit pro start v české superlize. Tu sice předtím díky výjimce výkonného výboru Českého florbalu okusil, ale po rozhodnutí odvolací a revizní komise nastupovat do konce minulé sezony nemohl.

"Trošku mě to mrzelo, ale věděl jsem naštěstí, že je tam ještě varianta B. Ve finále to vyšlo líp pro mě a pro můj florbalový rozvoj," vrátil se k cestě, která vedla k jeho hostování ve Švédsku. Tamní liga mu v rozvoji ještě více pomohla. "Už jen vědomí, že jsem aspoň trochu schopen ji hrát, mi dalo hodně velkou herní sebedůvěru."

V Pixbu má nadále dveře otevřené, ale Tatran se nemusí zřejmě v nejbližší době obávat, že by mladou oporu ztratil. "Já mám ještě větší sen hrát ve Švédsku déle než jen tři měsíce. Doufám, že se tam ještě po dostudování podívám," podotkl Langer.

Minulý ročník školy dodělával částečně na dálku. "Všechno jsem to dohnal a komunikoval jsem e-maily s učiteli. Posílali mi různé práce. Co se dalo udělat na dálku, tak jsem udělal. Co ne, tak jsem všechno dopisoval během čtrnácti dnů v Česku," doplnil.

Ví ale, že takto postupovat celý školní rok nelze. "Chci dodělat střední školu, to je včetně tohoto ještě tři roky. Ale nezavírám si dveře a neříkám, že tam třeba nemůžu odejít dřív. Je obrovský risk bez vzdělání čekat, co tam přijde a nechat to napospas osudu," dodal Langer.