Drzý talent UFC rýpe do Procházky. Nazval ho hlupákem, Čech už reagoval

Českého bojovníka MMA Jiřího Procházku veřejně provokuje možný budoucí vyzývatel, Švéd narozený v Čečensku Chamzat Čimajev.

Jiří Procházka pilně rehabilituje, aby se mohl co nejdříve pokusit o znovuzískání pásu šampiona, o který přišel vinou zranění ramene před obhajobou proti Brazilci Gloveru Teixeirovi.

Minulý týden se přitom český fighter ohradil vůči útokům Chamzata Čimajeva, kontroverzního bojovníka, který platí za jednoho z největších talentů nejprestižnější organizace UFC.

Dosud neporažený reprezentant Švédska v jednom z rozhovorů nazval Procházku hlupákem a sebevědomě zavzpomínal na rok 2019, kdy se s českou vycházející hvězdou potkal v rámci přípravy.

"V klasickém MMA tréninku neměl šanci, na zemi jsem ho totálně zničil. V postoji mě sice porazil, ale to jsem ještě nebyl na takové úrovni jako dnes. Pokud se tváří jako vítěz, ať přijde. Opět si s ním vytřu zadek," uvedl rodák z Čečenska.

"Pokud bude mít v polotěžké váze titul, pak o něj budu mít zájem. V opačném případě se o něj nestarám, protože je to hlupák," pokračoval a zesměšňoval i Procházkovu zálibu v samurajských tradicích a japonské kultuře.

"Nechápu, proč ho zajímá nějaká čínská kultura a nestará se o tradice své země," zaměnil Čimajev Čínu za Japonsko.

Procházka na jeho výlev záhy reagoval.

"Hele, teď jsem se díval na toho Čimajeva. To je normálně držka, držtička. Rád se s ním potkám v ringu a zvítězím," vzkázal český šampion.

"Je to ještě klučina, který moc mluví, nevidí si do pusy a nezná ještě důsledky svých slov. Na to se ho zeptám, až ho příště potkám osobně," dodal Procházka.

Ten by podle prognóz mohl nového šampiona polotěžké váhy Jamahala Hilla vyzvat už v létě.

"Všechno vypadá dobře. Vypadá to, že bych mohl být zpátky v kleci někdy v červenci nebo srpnu. Nic ale nechci uspěchat, musím si být jistý, že tělo pracuje na 200 procent," prohlásil brněnský bojovník na konci ledna.