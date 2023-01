"Počkám si na něj." Nový šampion UFC už se třese na Procházku. Ten se rychle hojí

Nejhorší zranění historie UFC, možná až rok pauza. Takové prognózy měl Jiří Procházka, když si na konci listopadu poranil rameno a nemohl obhájit pás šampiona nejprestižnější organizace. Po operaci se ale jeho stav rychle lepší a zdá se, že nového krále polotěžké váhy Jamahala Hilla vyzve už v létě. A ten se na něj těší už teď.

Jiří Procházka, MMA, odlet do Las Vegas 2021 | Foto: Radek Úlehla

Když dal český bojovník pás šampiona k dispozici, měli možnost se o něj utkat hned čtyři tvrďáci. Bitva Poláka Jana Blachowicze a Rusa Magomeda Ankalajeva skončila remízou.

O víkendu se dočkal titulového zápasu Brazilec Glover Teixeira proti Jamahalu Hillovi. Původní soupeř Procházky ale na body prohrál, a tak je novým králem polotěžké váhy jednatřicetiletý Američan.

Ten se už na předzápasové tiskové konferenci přiznal, že na nic jiného než na bitvu proti Procházkovi nemyslí.

"Ví to všichni už roky. Chci Jiřího v dalším boji. Vyhrál pár zápasů a měl titul. Teď si to s ním chci rozdat. Slyšel jsem, že se jeho rameno uzdravuje rychleji, že by mohl zápasit už v létě. Počkám si na něj," slíbil médiím Hill.

Procházka americkému bojovníkovi pogratuloval na sociálních sítích a potvrdil, že i on se na něj už chystá. V rozhovoru pro The MMA Hour pak prozradil, jak to s jeho ramenem momentálně vypadá.

"Všechno vypadá dobře. Vypadá to, že bych mohl být zpátky v kleci někdy v červenci nebo srpnu. Měl bych příští týden odletět do Las Vegas, kde budu dál rehabilitovat. Nic ale nechci uspěchat, musím si být jistý, že tělo pracuje na 200 procent," prohlásil brněnský bojovník.

Netajil ale lehké překvapení z toho, jak titulový zápas dopadl. Od Brazilce očekával lepší výkon.

"Byl pomalý, bez energie, myslel jsem, že má víc šancí titul získat zpátky. Ale to je jedno, jsem rád, že Hill titul získal a zase se to v mé kategorii rozhýbe," dodal český šampion.