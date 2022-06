Češi chtějí nahoru, Kanada má hvězdu NHL. Riziko, hokejbal jde na krev, tvrdí Kadlec

V Lavalu, sídle farmy hokejistů Montrealu, začalo hokejbalové mistrovství světa. Češi zahajují turnaj proti Itálii a rádi by se po pěti letech vrátili na medailovou vlnu. Někdejší reprezentační trenér Drahomír Kadlec, zároveň hokejový mistr světa z roku 1996, rozebírá v rozhovoru zapojení floridské hvězdy NHL i osobní pohled na rezervy sportu s oranžovým míčkem.

Jaké šance dáváte českému týmu na mistrovství světa?

Myslím si, že by kluci měli přivézt medaili. Nebude to lehké, hraje se v Kanadě, také některá evropská mužstva jsou prošpikovaná Kanaďany. Právě Kanada čeká na zlato od roku 2007, tým pořádně nabila. Dokonce ji posílil hokejista Jonathan Huberdeau z Floridy z NHL. Nicméně i my máme hodně silný útok, kvalitní hráče. Věřím, že to cinkne.

Třikrát po sobě hráli Češi o bronz, v letech 2015, 2017 a 2019. Čím to je, že se v poslední době nedaří proniknout do finále?

Je to jako v ostatních sportech, ani v hokejbalu už pomalu nenajdete lehkého soupeře. Konkurence se vyrovnala. Kdo třeba před deseti lety věděl o Finech, a teď hrají o medaile. Mnoho hráčů jiných evropských výběrů se přesunulo do Kanady, hrají zámořské soutěže.

Finové vyřadili Čechy v semifinále posledního MS 2019 v Košicích a získali historické stříbro. Ale dříve tradiční týmy jako Portugalsko, Indie nebo Pákistán nyní na šampionátu nejsou.

Indie to měla postavené na dvou bratrech, teď nejspíš čekají na mladší generaci. U těchto týmů druhého sledu, jako jsou i Portugalci, se to různě točí. Jeden rok mají lepší a jsou schopni porazit každého, pak si vyberou zase slabší období. Podobný tým jsou Řekové, kteří jsou na MS také letos.

MS v hokejbalu v Kanadě Češi hrají ve skupině A2 proti Itálii (dnes od 20:40), Velké Británii, Haiti a Slovensku. Skupinu A1 tvoří Kanada, Finsko, Řecko, USA a Arménie. Do čtvrtfinále postupují čtyři nejlepší celky z každé skupiny. Český tým je s třemi zlatými, pěti stříbrnými a třemi bronzovými medailemi třetí nejúspěšnější reprezentací v historii MS (hraje se od roku 1996). Lepší bilanci mají jen Kanaďané (5-3-3) a aktuální světoví vládci Slováci (5-2-6). V Lavalu se od 21. do 27. června hraje také ženský šampionát se šesti družstvy. Češky narazí na Slovensko, Kanadu, Libanon, Velkou Británii a USA. Nejlepší čtyřka ze skupiny postoupí do semifinále.

Pravidlem se však v poslední dekádě stalo, že na MS vítězí jen Slovensko. Drží úchvatnou sérii čtyř triumfů v řadě. Čím to?

Sešla se jim výborná generace, v několika případech měli i štěstíčko. Třeba když nás jediným gólem vyřadili v semifinále domácího MS 2017 v Pardubicích. Jsou proti nám trochu hračičkové, nikam nechvátají. My to často chceme urvat aktivitou. Klobouk dolů před nimi, vyhrát čtyřikrát po sobě je úžasné.

Přitom česká a slovenská extraliga jsou kvalitou podobné soutěže, nebo ne?

To asi ano, ale jak jsem říkal, oba národy se liší pojetím hry. Slováci jsou trpěliví, dodržují systém. Hokejbal je v současné době o tom, že celých 45 minut musíte dodržovat taktický plán. Na té nejvyšší úrovni už jen těžko půjdete do zápasu s tím, že někoho přestřílíte 7:6.

Sám jste zmiňoval, že Kanaďany posílil hokejový útočník Floridy Jonathan Huberdeau. Po životní sezoně se 115 body (30+85), byl vůbec třetím nejproduktivnějším hráčem NHL. Jak jste na zprávu reagoval?

Pro hokejbal je to výborná reklama. I když si myslím, že nyní náš sport stagnuje kvůli tomu, že se stále hraje pět na pět. Taktická stránka je tak vyspělá, že se čeká na jednu dvě chyby soupeře nebo přesilovku. Pro Kanaďany může být výhodné, pokud na sebe Huberdeau strhne nějakou pozornost. Když ho třeba soupeř bude zdvojovat, Kanaďané jsou šikovní a umí toho potom v přečísleních využít.

Čas od času se na MS v hokejbalu objeví profesionální hokejisté, ale šlo mi o to, že v případě takové osobnosti je to dost neobvyklá věc.

To ano, ale Kanaďané mají hokejbal rádi. Alexandre Burrows, bývalá hvězda NHL, zaštiťuje turnaje v hokejbalu tři na tři. Sám také hraje. To mě baví, hraje se na malém prostoru, je to o šikovnosti, padají góly. Zpět k Huberdeauovi, ano, je to neobvyklé, ale turnaj se hraje v Kanadě, on přitáhne diváky. Proč ne, ostatně v našem týmu je také hokejista Adam Kubík. (úsměv)

Ten po úspěšné baráži o hokejovou extraligu s Rytíři pomáhal už v hokejbalovém play off Kladnu, které trénujete. Může se výrazněji prosadit i na MS?

Hrál hokejbal už v žácích, dorostu, juniorce. Po hokejové sezoně se do toho během pár tréninků dostal a zlepšoval se. Nepanikaří, nasbíral zkušenosti ve velkém hokeji. Reprezentaci může hodně pomoct, také kondičně je na tom úžasně, vždyť po sezoně v hokeji neměl žádnou pauzu. Pořád trénuje.

Také David Pastrňák se v mládí hokejbalu často věnoval. Dodnes si rád zahraje, když je v Česku. Nezkoušel ho národní tým oslovit?

Nevím, jestli se to řešilo. Když jsem nároďák v Pardubicích 2017 vedl já, bavili jsme se o tom. Jenže MS v hokejbalu se hraje na krev a vy jako hráč máte v kapse smlouvu z NHL na iks milionů. Záleží, jakou pojistku si ten kluk vyjedná, jinak by mu při případném zranění nemusel dát klub ani korunu.

Stál jste tehdy o Pastrňáka?

Jeho jméno padalo, ale nakonec jsme se to nechali být. Měl jsem strach z toho, že by si tak někteří lidé akorát přihřívali polívčičku. Nebylo by to fér vůči mančaftu ani vůči němu samotnému. Když už berete takového hráče, chcete, aby měl klid. Měl jsem obavy, že by mi ho pořád vozili po tiskovkách, jako cvičenou opici před sponzory. Každý by měl takového hráče v mančaftu rád, ale podle mě to mohlo být i kontraproduktivní. Proto jsme se do toho nepouštěli.

Právě kvůli riziku zranění start hvězdy z NHL docela překvapuje. Hokejbalu se leckdy nevyhnou střety, které jsou až za hranou.

Zažili jsme to zrovna na MS v Kanadě 2013, kde jsme v semifinále vyhráli 5:1 a domácí to neunesli. Zažíváme to i u nás v extralize. Když jsme hráli s Pardubicemi, Pavel Kubeš skoro přesekl našeho Milana Schnaubelta, ten se zase mstil ve finále poháru Janu Bílému. Jsou to prasárny, které tam nepatří. Když už, mají se poprat, dát si do držky a jít od toho. A zrovna Kanaďané umí jít v tomhle do extrému. Kdyby se hrálo v menším počtu hráčů, jak jsem říkal, tohle by se vymýtilo. Je to o šikovnosti, naučíte se rychle reagovat.

Takže klasický hokejbal pět na pět vám připadá pomalý?

Když se sejdou vyspělé mančafty, tak celý zápas čekáte na jeden gól, na jednu situaci. Kdežto kdyby se hrálo čtyři na čtyři, bylo by to ideální. Více místa, ubylo by soubojů. Na to, že mluvíme o amatérském sportu, je podle mě až moc svázaný taktikou.

Jak je na tom hokejbal v Česku s popularitou?

Play off extraligy vysílala televize O2 a byli překvapení, kolik diváků to sledovalo. Dívalo se přes 20 tisíc lidí, v dopolední časy. A pořád tvrdím, že ve čtyřech by to bylo ještě atraktivnější a populárnější. Svaz by na to měl tlačit. I kdyby Mezinárodní hokejbalová federace trvala na hře pět na pět, kluci by pak během pár soustředění před mistrovstvím dokázali zase přešaltrovat. To je můj názor.

Jiná změna oproti klasice potkává hráče právě na MS v Kanadě, kde je celé hřiště obehnáno ochrannou sítí a po doteku míčku s ní se nebude přerušovat hra. Co si o tom myslíte?

Neexistuje, aby hráč nebo brankář měl na chvilku výpadek. Musíte hlídat každý balon, když se nebude přerušovat. Ve skupině bude čas, aby si to kluci před důležitými zápasy osahali.