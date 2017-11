Děti jsou obézní a neumějí kotoul, říká Hnilička. Sport má řídit agentura, ministerstvo Babiš zamítl

před 1 hodinou

Apolitická agentura tvořená odborníky, přes kterou potečou čtyři miliardy do sportu. Taková je vize bývalého hokejového brankáře a nyní nově zvoleného poslance za hnutí ANO Milana Hniličky. „Sport je na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy na periferii zájmu,“ říká olympijský vítěz z Nagana.

Milan Hnilička Narozen: 25. června v Litoměřicích Funkce: člen poslanecké sněmovny (nestraník za ANO 2011), ředitel rozvoje hokeje ČSLH, generální manažer hokejové reprezentace Sportovní úspěchy: olympijský vítěz z Nagana (1998), trojnásobný mistr světa 1999, 2001, 2005), vítěz ruské Superligy (2008), vítěz Calder Trophy (2000).

Co vás přimělo k tomu, že jste kandidoval do Poslanecké sněmovny?

S panem Babišem jsme už nějakou dobu řešili, že je potřeba restrukturalizovat financování sportu tak, aby bylo stabilní a transparentní. Do toho přišla dotační aféra a všechno do sebe začalo zapadat. Abych měl možnost se českému sportu věnovat, to s sebou přináší logické kroky, přičemž jedním z nich byla kandidatura v parlamentních volbách.

Nicméně hnutí ANO patří mezi strany, které rozdělují českou veřejnost. Zaregistroval jste ze svého okolí negativní reakce?

Samozřejmě ano a je to něco, na co jsem nebyl zvyklý. Ale já jsem se prostě rozhodl. Bylo mi strašně blízké, jak pan Babiš situaci ve sportu vnímá. V takovou chvíli nejsou moje politické názory tím nejpodstatnějším, sport je můj život, kromě rodiny lepší náplň svého života nemám. Jestliže je možnost pro něj vytvořit podmínky, které si ten fenomén zaslouží, udělám pro to maximum.

Problémy s financováním sportu znáte "zespoda" - tedy jako člověk, který je na českém svazu odpovědný za rozvoj hokeje…

Mám na starosti mládež, systém zapojení trenérů do malých klubů a další projekty. Často slýchám otázky, jak dlouho ten a ten konkrétní program poběží. V současné době se intenzivně snažíme dostat hokej do všech malých a odlehlých obcí v republice a já mám obavu, abychom za dva roky nemuseli všem říkat: Nezlobte se, ale nedostali jsme peníze z MŠMT, protože program byl koncipován pouze na omezenou dobu. Hokejový svaz je pouze nástrojem, který kontroluje a hodnotí efektivitu vynaložených dotací, které jdou v drtivé většině do mládeže. A musím říct, že dotační systém je nestabilní a rozhodně ne dostačující.

Jaká bude vaše role v celém projektu?

Pan předseda další ministerstvo sportu nechce, s čímž jsem se smířil (smích). Budu velmi rád, pokud dostaneme možnost vytvořit úřad, který bude moderní, s adekvátním počtem zaměstnanců. Nemusí jich být stovky, hlavní je jejich odbornost. Status agentury by měl být co nejvíce apolitický. A moje pozice by, pokud tedy budeme mít příležitost něco měnit, určitě neměla být ve druhé řadě.

Pokud ale agentura spadne pod Úřad vlády, moc nezávislá nebude…

Je důležité, aby měla svoji samostatnou rozpočtovou kapitolu. Aby jedinou její gescí byl sport a oblasti s ním související.

V jakém časovém období by mohla agentura začít fungovat?

Nějakou představu máme. Ale jen legislativní proces trvá minimálně rok.

Jenže problémy s financováním sportu už jsou teď. Kluby nemají peníze na svůj provoz, protože svazy nemají pravomoc jim dotace posílat. Budete se snažit zapojit se už teď do řešení celé situace?

Sport je v současné době v gesci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Je záležitostí probíhajících povolebních jednání, kdo resort nakonec obsadí. Rozhodně ale chci být iniciativní.

Máte představu, jak ohlídat nakládání s dotacemi? Jak zabránit jejich zneužívání?

Kauza souvisí s investičním programem, který byl netransparentní. Rozumím tomu, že sportovišť je málo a jsou podfinancovaná. Ale o to víc je potřebujeme mít perfektně zmapované, abychom mohli vyhodnotit, zda potřebujeme nové areály, nebo by bylo praktičtější zrekonstruovat ty stávající. Musíme také spolupracovat s kraji i místními samosprávami, které jsou většinou iniciátory toho, co se v tom konkrétním regionu děje.

Proč vlastně požadujete vytvoření samostatné agentury? Proč nehodláte sport řešit i nadále v rámci MŠMT?

Pokud se bavíme o tom, že ministerstvo školství má rozpočet 175 miliard korun a do sportu míří miliardy čtyři, je sport zcela logicky na periferii zájmu. Proto ho chceme vydělit z agendy MŠMT. Věřím, že nám to umožní vytvořit takovou koncepci, aby zahrnovala co nejvíc úrovní sportování. Začít musíme od sportu ve školách a školkách, aby děti měly kvalitní tělocvik, který je bude bavit. Abychom v nich vytvořili kvalitní vztah ke sportování, aniž se bavíme o nějaké rané specializaci. Nebo jsem neslyšel o tom, že by se někdo staral o sportování starších lidí. Jediným sportem, kterému se lidé senioři v mém okolí věnují, je sebemedikace - polykají neúměrné množství léků, přičemž by leckdy stačil pravidelný pohyb.

V případě vytvoření agentury budete úzce spolupracovat i s jinými institucemi?

Jako klíčovou vnímám meziresortní spolupráci jak se školstvím, tak také například s ministerstvem zdravotnictví. Společným tématem je například životospráva a stravování dětí. Dneska se bavíme o tom, že máme obézní děti, které nám na náborech neudělají kotoul.

Ve sportovním prostředí momentálně probíhají sváry mezi dvěma hlavními střešními organizacemi, Českou unií sportu a Českým olympijským výborem. Jste připraven na to, že rybník, do kterého se chystáte skočit, je plný vroucí vody?

Ano, vztahy mezi nimi se vyhrotily, což sportu samozřejmě neprospívá. Situace se musí uklidnit. Ale nebavíme se pouze o ČOV nebo ČUS, obrovskou organizací je i Obec sokolská, svůj vliv má i dalších čtrnáct střešních organizací.

Podílíte se na povolebních jednáních?

Nejsem ve vyjednávacích týmech, ale s vedením pravidelně komunikuju. Nicméně o tom, jak by měl vypadat český sport v budoucnu, už máme s panem Babišem jasno.

A jak vám by se zamlouvala příští podoba vlády? Co model, který aktuálně preferuje váš předseda - tedy menšinová vláda doplněná odborníky?

Za mě určitě. Zastoupení odborníků ve vládě bych jen uvítal.

Jaká je vaše budoucnost na hokejovém svazu?

To se bude odvíjet od povinností v rámci politické kariéry. Momentálně jednáme o tom, co si na svazu budu moci ponechat. Rozjeté projekty už pomalu začínám delegovat, práce generálního manažera se stíhat dá, setrvávat v pozici ředitele pro hráčský rozvoj by bylo složitější. V momentě, kdy má začít vznikat agentura a měl bych v ní významnou roli, by moje působení na svazu skončilo úplně.

Nejste prvním poslancem ze zlaté naganské party, v letech 2010-2013 zasedl v dolní komoře i obránce Jiří Šlégr. Vyzvídal jste na něm, co vás čeká?

No jasně, už mi gratuloval a dokonce se mi i zasmál. Musím přiznat, že dřív jsem byl také v pozici, kdy jsem nechápal, proč se vrhl na politiku. Ale teď si vážím jeho nabídky ohledně sdílení zkušeností s činností Poslanecké sněmovny.

A s bývalým skokanem na lyžích Jakubem Jandou, který do sněmovny prošel v barvách ODS, jste v kontaktu?

Ještě jsme se nepotkali, ale četl jsem jeho vyjádření. Myslím, že je pro něj sport taky nejbližší oblastí. Pokud budeme mít příležitost k nějakým reformám a on bude mít zájem, tak by jejich součástí měl být. Ale to je moje vnímání pouze z logiky věci, třeba se uvidí v něčem jiném.