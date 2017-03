Desátý ročník Snowjamu ve Špindlerově mlýně láká na Pančochovou i párty

před 1 hodinou

Ve Špindlerově Mlýně budou triky a skoky v rámci Světového poháru k vidění v pátek a v sobotu a ve hře bude mimo jiné i česká hvězda Šárka Pančochová.

Špindlerův Mlýn - Fanoušci snowboardingu se mohou těšit na jubilejní desátý ročník slopestylového Snowjamu. Ve Špindlerově Mlýně budou triky a skoky v rámci Světového poháru k vidění v pátek a v sobotu a ve hře bude mimo jiné i česká hvězda Šárka Pančochová.

Z českých jezdců do páteční kvalifikace zasáhnou i Kateřina Vojáčková, Petr Horák, Martin Mikyska, Jan Nečas, Daniel Porkert a junioři Ladislav Hrstka, Daniel Kašpar, Kristián Salač, Jan Rovenský. V sobotu je na programu semifinále a od 14:00 finále.

První ročník Snowjamu se uskutečnil v roce 2006 v Peci pod Sněžkou, o dva roky později se závod přesunul do Špindlerova Mlýna a od roku 2013 patří do seriálu SP. "Opravdu mě moc těší, že Snowjam se dožil tohoto výročí, a i letos to bude oslava snowboardingu," řekl zakladatel Snowjamu a bývalý olympionik Martin Černík.

Bývalá vicemistryně světa ve slopestylu Pančochová skončila loni ve Špindlerově Mlýně třetí. "Moc se na Snowjam těším a doufám, že předvedu nejlepší triky," řekla při nedávném mistrovství světa v Sierra Nevadě, kde do finále neprošla.

Pořadatelé lákali ke startu mistryni světa v Big Airu Rakušanku Annu Gasserovou či Jamie Andersonovou z USA, ale ani jedna nejspíše nedorazí. "Ale přijede celá řada top jezdců a bude to pro fanoušky mazec," ujistil Černík a dodal: "Na Snowjamu se každý rok odjel nějaký nový trik a já jsem sám zvědavý, co přijde letos."

Vedle slopestylu se diváci tradičně mohou těšit v sobotu na večerní exhibiční Big Air. "A pak na narozeninový večírek," řekl Černík.

