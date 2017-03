Změní MOV kvůli Ledecké program olympiády? Moc tomu nevěřím, směje se česká hvězda

před 1 hodinou

S účtem z letošní sezony může být Ester Ledecká spokojena. Na mistrovství světa ve snowboardingu si dojela pro zlatou i stříbrnou medaili a dokonce se jí podařilo obhájit velký křišťálový glóbus za celkový triumf ve Světovém poháru. V závodech Světového poháru a na světovém šampionátu lyžařů se pak díky dalšímu zlepšení dočkala několika bodovaných umístění a zvláště třináctým místem ve sjezdu v Ga-Pa se dokonce přiblížila světové elitě. "Jsem moc ráda, že se letošní sezona vydařila, ale zároveň velice dobře vím, že mám stále co zlepšovat," přiznala hned v úvodu rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Čekala jste, že se vám podaří obhajoba velkého glóbusu za vítězství ve Světovém poháru?

Ve snowboardu jsem na rozdíl od svých největších soupeřek vynechala tři závody, takže jsem se smířila s tím, že mi bodově utečou. Když jsem však zjistila určitou šanci, tak jsem vsadila na bojovnost a vyšlo to. O to víc si té obhajoby cením.

A věřila jste na začátku sezony, že dosáhnete takových úspěchů i v lyžařských disciplinách?

Mým cílem bylo skončit do třicátého místa, což se mi osmkrát z deseti startů podařilo. Všechny závody jsem si užila a odevzdala v nich všechno, co se mi podařilo natrénovat. V porovnání s loňskem cítím zlepšení. Poprvé jsem startovala na dvou šampionátech a v obou dosáhla svého současného maxima. Patří za to dík celému mému realizačnímu týmu.

Takže jste se sezonou spokojená?

Jsem spokojena, ale mám určité cíle, k nimiž se chci dostat postupně a krůček po krůčku. Ani ve snowboardu není všechno ideální, především v technice jízdy, natož pak v lyžařských discplínách. Takže i když je za mnou vydařená sezona, tak mám stále co dohánět.

Lze říci, že i s dalekými cestami nemáte žádné finanční problémy?

Finančně jsem zajištěna, za což patří velké poděkování především všem sponzorům. Ti starší, původní, do jednoho zůstali a k nim se přidali i někteří noví.

Co vás čeká v nejbližších týdnech?

Přibližně do poloviny dubna ještě několik zahraničních závodů, v nichž chci nasbírat další potřebné body do světového žebříčku, a vybudovat si tak co nejlepší pozici v závodech Světového poháru i na olympijských hrách. Potom bude následovat už tradiční fyzická příprava v Řecku a musím dohánět i manko ve škole.

A v letních měsících pojedete na dovolenou?

To slovo neznám, ale upřímně řečeno volno bez nějakého tréninkového programu mě nebaví. Už se mě dokonce někteří lidé ptali, jestli vážně neuvažuji o nějakém třetím sportu. Třeba uvažuji (smích), ale není čas na to, abych se mu plně věnovala. Lyžování i snowboard jsou sice zimní sporty, ale dobře připravit se na ně musím v létě. Ráda si zahraji třeba beachvolejbal, bavíc mě surfovat, ale jen jako doplněk v mém programu.

A program pro letní měsíce už tedy máte?

Po letošní sezoně s celým realizačním týmem dáme hlavy dohromady a vše potřebné dohodneme. Hlavně kdo a v kterém období bude mým trenérem. Tentokrát bude mít naše debata olympijskou příchuť.

Máte už představu, jaký podzimní program by vám vyhovoval?

Určitě by v něm měla být řada závodů, které chci zvládnout výsledkově a zároveň v nich položit základ pro olympiádu. Ze Soči, kde jsem nebyla zdravotně v pořádku, jsem si přivezla určitě zkušenosti, které bych v Koreji mohla využít. V každém případě bude mým záměrem se co nejlíp připravit a teprve pod pěti kruhy se uvidí, na co to bude stačit.

Snowboard je asi jasný, ale v kterých lyžařských disciplinách chcete startovat?

Nejdřív záleží na tom, zda se do české nominace vůbec vejdu. Zatím si jen myslím, že po Šárce Strachově jsem nejlepší českou lyžařkou a snowboard také vypadá nadějně (smích). Takže se mi snad vyplní mé přání a budu startovat v obou sportech. Jen mě velice mrzí, že sjezd, který mám velice ráda, termínově koliduje se snowboardem. Proto přichází v úvahu super G, slalom a obří slalom. Vedení české výpravy se prý pokusí o žádost současný program trochu změnit, ale nevěřím, že by to Mezinárodní olympijský výbor kvůli nějaké holce z Čech udělal (smích).

autor: Jaroslav Pešta | před 1 hodinou

Související články