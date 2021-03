Roglič přišel o triumf na Paříž-Nice kvůli pádům, Van der Poel zazářil v Itálii sólem

Slovinský cyklista Primož Roglič přišel po dvou pádech v poslední 8. etapě o celkové vítězství v závodě Paříž-Nice. Loňský triumf obhájil Němec Maximilian Schachmann, Roglič klesl z prvního až na patnácté místo. Nizozemský univerzál Mathieu van der Poel vyhrál po padesátikilometrovém sólu 5. etapu závodu Tirreno-Adriatico.

Dvojnásobný vítěz Vuelty Roglič měl před dnešní krátkou etapou na Schachmanna zdánlivě bezpečný náskok 52 sekund. Lídra týmu Jumbo-Visma však během 93 kilometrů potkaly dva pády, přičemž po tom druhém zůstal bez pomoci kolegů a na náhradním kole se už nedokázal vrátit do pelotonu.

Soupeři na Rogličovy potíže reagovali zvýšením tempa a slovinský favorit přijel do cíle s roztrhanými kraťasy a krvavými hýžděmi na 56. místě s tříminutovým odstupem. Vítěz tří letošních etap tak zažil francouzské déja vu. Loni přišel na Tour de France o předpokládaný triumf v rozhodující časovce, když ho den před dojezdem do Paříže vysvlékl ze žlutého trikotu krajan Tadej Pogačar.

Schachmann skončil desátý ve stejném čase jako etapový vítěz Magnus Cort Nielsen z Dánska. Sedmadvacetiletý cyklista týmu Bora-hansgrohe vyhrál prestižní "závod za sluncem" před dvojicí jezdců Astany. Druhý byl s odstupem 19 sekund Rus Alexandr Vlasov, třetí o další čtyři sekundy za ním Španěl Ion Izagirre.

Závod navzdory svému názvu nekončil kvůli koronavirovým opatřením v Nice, ale ve vnitrozemí ve městě Levens.

Trreno-Adriatico dál vede Pogačar

Čtyřnásobný mistr světa v cyklokrosu Van der Poel uhájil vítězství před dotahujícím Slovincem Tadejem Pogačarem, jenž zvýšil náskok v průběžném pořadí.

Van der Poel ve 205 km dlouhé etapě se zvlněným profilem mezi městy Castellalto a Castelfidardo zaútočil 52 km před cílem a dojel si pro druhé etapové vítězství v závodě. I když si člen týmu Alpecin-Fenix vybudoval v chladném a deštivém počasí až téměř tříminutový náskok, v závěrečných kilometrech už mu docházely síly a začal se na něj dotahovat Pogačar.

Vítěz sobotní etapy se vydal stíhat Van der Poela sám, rychle se k němu blížil, ale vyčerpaný Nizozemec nakonec uhájil výhru s desetisekundovým náskokem. Třetí dojel s odstupem 49 sekund druhý muž průběžného pořadí Wout van Aert z Belgie, jehož manko na Pogačara se zvýšilo na 75 sekund.

Van der Poel v cíli neměl síly ani na to, aby radostí zvedl ruce nad hlavu. "V posledních kilometrech jsem se úplně vyždímal. Říkali mi, že se Pogačar blíží, ale nebyl jsem schopný vnímat. Chtěl jsem jen být co nejdřív v cíli. Zaútočil jsem tak brzo, protože mi byla zima. Až do posledních dvaceti kilometrů to bylo dobré," uvedl.

Nejlepší z českého kvarteta byl dnes Van der Poelův týmový kolega Petr Vakoč, jenž dojel s téměř čtrnáctiminutovou ztrátou na 65. pozici. Závod kategorie World Tour skončí úterní časovkou.

Cyklistický závod Paříž-Nice (WorldTour) - 8. etapa (92,7 km):

1. Cort (Dán./EF Education-Nippo) 2:16:58, 2. Laporte (Fr./Cofidis), 3. Latour (Fr./Total Direct Energie), 4. Teuns (Belg./Bahrain Victorious), 5. Barguil (Fr./Arkéa-Samsic), 6. Van Baarle (Niz./Ineos Grenadiers) všichni stejný čas.

Konečné pořadí: 1. Schachmann (Něm./Bora-hansgrohe) 28:49:51, 2. Vlasov (Rus./Astana-Premier Tech) -19, 3. I. Izagirre (Šp./Astana-Premier Tech) -23, 4. Hamilton (Austr./BikeExchange) -41, 5. Benoot (Belg./DSM) -42, 6. G. Martin (Fr./Cofidis) -1:14.

Cyklistický závod Tirreno-Adriatico (WorldTour) - 5. etapa (205 km):

1. M. Van der Poel (Niz./Alpecin-Fenix) 4:48:17, 2. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) -10, 3. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma) -49, 4. Felline (It./Astana-Premier Tech) -1:26, 5. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers), 6. Formolo (It./SAE Team Emirates) oba -2:07, …65. Vakoč (ČR/Alpecin-Fenix) -13:49, 67. Štybar (ČR/Deceuninck-Quick Step) -13:53, 138. Kreuziger (ČR/Gazprom-RusVelo), 161. Hirt (ČR/Intermarché-Wanty-Gobert) oba -27:53.

Průběžné pořadí: 1. Pogačar 22:41:41, 2. Van Aert -1:15, 3. Landa (Šp./Bahrain Victorious) -3:00, 4. Bernal -3:30, 5. Fabbro (It./Bora-hansgrohe) -3:54, 6. Wellens (Belg./Lotto Soudal) -4:30, …50. Štybar -30:28, 74. Vakoč -42:34, 75. Kreuziger -42:53, 82. Hirt -44:05.