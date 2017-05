Hirt při premiéře na Giru věří ve dvacítku celkového pořadí

před 50 minutami

Jana Hirta čeká premiéra na Giro d´Italia. Před závodem si věří na umístění v první dvacítce celkového pořadí.

Alghero - Na svou první cyklistickou Grand Tour v kariéře se těší český silničář Jan Hirt. Šestadvacetiletý závodník polského týmu CCC Sprandi Polkowice se dočká životní premiéry při Giru d'Italia, jehož jubilejní 100. ročník odstartuje v pátek na Sardinii. A hned jako lídr stáje. Věří, že by mohl po 21 etapách prestižního podniku skončit mezi první dvacítkou konečného účtování.

Odhodlání Hirta podporuje i přesvědčení jednoho ze sportovních ředitelů Piotra Wadeckého, že umístění mezi prvními dvaceti jezdci je v silách jeho svěřence. "Věřím, že když nebudu výrazně ztrácet na rovinách, tak se do té dvacítky dá dostat. Pokud se mi vyhne nějaká krize, v horách bych na nejlepší snad tolik ztrácet neměl," řekl Hirt serveru supercycling.cz.

O něco větší prioritou je však dílčí úspěch týmu v některé z etap. "Je to celkem rozumné. Budeme to zkoušet na nějaké etapové vítězství. Tým máme dobře poskládaný a jsou tam lidi skoro na všechny typy etap," přiblížil Hirt, jehož těší, že není z pohledu celkového pořadí pod žádným tlakem. "Jsem rád, je to všechno nastavené rozumně. Ve stresu rozhodně nejsem. Věřím, že to bude dobré," ujistil Hirt.

Stáj startující na divokou kartu bude chtít být vidět. "Vzali to nejlepší, co podle aktuální výkonnosti vzít mohli. Byl to opravdu spravedlivý výběr. Co se týče ambicí, nejsme Sky, abychom tvořili závod. Nikdo od nás nic velkého nečeká, což je možná výhoda. Důležité pro nás budou úniky a třeba z nějakého přijde větší šance na to etapové vítězství," přemítal Hirt.

Těší ho, že jeho premiéra v závodech Grand Tours připadla právě na Giro. "Je pro mě závodem číslo jedna. Vím, že Tour de France je celkově asi ještě sledovanější, ale já mám už delší dobu rád Itálii. Dva roky jsem tu závodil v amatérech. Naučil jsem se řeč, sedl mi jejich životní styl, mám rád italské jídlo. Vím, jak moc je tady cyklistika populární, a jsem strašně rád, že jedu právě Giro," pochvaloval si Hirt.

Přes smělé ambice připouští, že start na Giru pro něj bude krokem do neznáma. "Nikdy jsem tak dlouhý závod nejel, takže k němu mám respekt. Ale nebojím se. Věřím, že jsme formu dobře načasovali a pokud budu zdravý, zvládnu to," prohlásil odhodlaně.

Spolu s Hirtem bude barvy stáje hájit i další český závodník Michal Schlegel. "Je to super hlavně pro Michala. Čím dřív se na takový závod dostane, tím líp pro něho. Nikdo od něj nebude nic přehnaného čekat a může jen překvapit. Ostatní ho uvidí v akci a může z toho vytěžit i pro svou budoucnost," řekl Hirt na adresu jednadvacetiletého týmového parťáka.

Pro něho samotného je však závod rovněž velmi důležitý, neboť po sezoně mu končí kontrakt. "Přemýšlím nad tím samozřejmě i z téhle stránky. Letos už jsem něco zajel, sezonu jsem slušně začal a rád bych to ještě trochu vylepšil. Moc bych si přál, aby se povedl nějaký výsledek," řekl Hirt.