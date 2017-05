Kreuziger se dává po karambolech do kupy. Máme excelentní tým, říká před Tour de France

před 1 hodinou

Český elitní cyklista Roman Kreuziger neprožil příjemný začátek sezony, ale po zdravotních patáliích se dal dohromady a před Tour de France si pochvaluje výbornou atmosféru v týmu.

Praha - Silniční profesionál Roman Kreuziger se dává zdravotně do pořádku po poslední z řady potíží, které provázely jeho vstup do sezony v novém působišti. V souladu s dříve zveřejněnými záměry potvrdil, že má figurovat v sestavě týmu Orica-Scott pro 104. ročník slavné Tour de France, který odstartuje 1. července v Düsseldorfu.

Kreuziger si před více než dvěma týdny během závodu Amstel Gold Race vyrazil dech a narazil hrudník, žebra a prst. Především naražená žebra jsou bolestivým zraněním, český cyklista je cítí dodnes. "Poslední čtyři dny se konečně mohu otočit v posteli, žebra se dávají dohromady. Naražení bolelo dlouho," připustil Kreuziger na dnešním setkání s novináři v Praze.

V sobotu jednatřicetiletý Kreuziger se velmi dobře zabydlel v novém působišti po příchodu z týmu Saxo-Tinkoff. Pochvaluje si výbornou partu, ale mrzí ho, že sám zatím neoslnil. "Nemám výsledky, které by mě těšily. Ale všechno je na správné cestě," věří.

"Jsme třetí v počtu vítězství, což je fakt dobrý začátek. Jediný já jsem pořádně nic nezajel, nedokázal jsem prodat formu. A Esteban Chaves, který měl problém s kolenem a je v tréninku směrem k Tour. Z hlediska závodníků máme excelentní tým, vedení je spokojené," doplnil Kreuziger, jehož zatím provází i smůla.

Kreuzigera brzdí zdravotní problémy

"Spadnul jsem na Strade Bianche. Na Tirrenu jsem měl virózu, při klasikách na Amstelu jsem se cítil velmi dobře. Nikdy bych nečekal, že spadnu za Gasparottem, za nímž jsem jezdil v háku během působení v Astaně a byl jsem si jistý každým jeho tahem. Někdo mu ale drbnul o řidítka, spadl mu řetěz a já šel přes něj," připomněl Kreuziger.

Nyní má o něco volnější týden, v němž může relaxovat. "Odfrknu si. Příští týden uvidím podle počasí, jestli pojedu na Gardu, pak mě čeká soustředění v Andoře. Poté budu dva tři dny doma a projedeme si etapy na Tour. Následovat bude Dauphiné, domácí mistráky, samotná Tour de France, San Sebastián, pak se uvidí," vypočítal Kreuziger.

Nechce zatím předbíhat událostem i s ohledem na to, co ho potkalo v úvodu sezony. "Tělo není stroj. Musím vzít v potaz, co se přihodilo od března. V posledních letech jsem nepadal, teď hned několikrát. Do toho viróza, narození dítěte, hodně cestování mezi Itálií a Českem. Hodně jsem se ucestoval a možná mi došlo. Podle čísel ale nemusím mít strach. Jsem na tom dobře, jen jsem nebyl schopný to prodat," ujistil Kreuziger.

Tradiční etapový závod Critérium du Dauphiné má týmu posloužit, aby se sehrál před slavnou Tour. "Tým nás chce vidět pohromadě, abychom měli podobnou přípravu. Po Dauphiné bude odpočinek čtrnáct dnů, kdyby se něco stalo. Není špatné ten závod jet. U nás má sedm lidí skoro jistotu, šest lidí je na další dvě místa," nastínil.

Když se nedařilo v závodech, vše přebila radostná událost v rodině. S manželkou Michaelou mají kromě tříleté dcerky Viktorie od 13. dubna další holčičku Annu. "Teď jsem byl tak vyčerpaný, že i když v noci kňourá, tak ji neslyším. Anička je ale klidnější oproti Viky. V týmu byli excelentní; kluci odjížděli na Amstel ve středu, já dostal svolení zůstat do pátku. Řekli mi, ať si užiju rodinu, a letěl jsem až v sobotu ráno," ocenil Kreuziger přístup vedení týmu.