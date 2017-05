Cyklista Moscon dostal distanc za rasistické urážky soupeře

před 1 hodinou

Třiadvacetiletý Moscon se soupeři hned po páteční třetí etapě za své chování omluvil.

Londýn - Italský cyklista Gianni Moscon dostal od týmu Sky šestitýdenní distanc za to, že během závodu Kolem Romandie rasisticky urážel francouzského jezdce tmavé pleti Kévina Rézu. V případě dalšího prohřešku mu podle manažera stáje Nicolase Portala hrozí vyhazov.

Třiadvacetiletý Moscon se soupeři hned po páteční třetí etapě za své chování omluvil. Druhý den omluvu zopakoval a adresoval ji také stáje FDJ, za kterou Réza závodí.

"Kévin to přijal, bylo fajn, že si potřásli rukama. Není pro to omluva, ale jdeme dál," řekl Portal. Po disciplinárním pohovoru s vedením stáje dostal Moscon rovněž varování. Co Rézovi řekl, Portal neprozradil. "Ale nebylo to pěkné. Jestli to Kévin bude chtít komentovat, tak to udělá. Pro nás i pro něj to byla závažná událost, kterou jsme řešili," uvedl manažer britského týmu.

Réza už v roce 2014 na Tour de France obvinil Švýcara Michaela Albasiniho, že ho rasisticky urážel. Albasini to popřel a jeho tým Orica uvedl, že šlo o nedorozumění.

autor: ČTK | před 1 hodinou

Související články