Čábelická a Cink se na SP bikerů v short tracku v Novém Městě vešli do dvacítky

Úvodní závody v short tracku na Světovém poháru horských kol v Novém Městě na Moravě se staly kořistí Mexičana Josého Gerarda Ulloy a Britky Evie Richardsové. Domácí reprezentantka Jitka Čábelická skončila třináctá, Ondřej Cink uzavřel první dvacítku.

Vítěze obou kategorií doplnili na stupních vítězů výhradně závodníci z Francie. Za Ulloou těsně skončil Victor Koretzky, bronz si vyjel Maxime Marotte. Cink ztratil na vítěze šest sekund.

"Bylo to od startu hrozně těžké, ale já jsem se cítil dobře a docela mi vyhovovalo, jak to bylo bahnité, protože to nebylo tak rychlé, což já spíše využiju než v těch rychlých závodech short tracku. Škoda, že jsem tam nebyl lépe vepředu při tom boji o pozice. Bolelo to, ale nohy tam byly," uvedl Cink.

Richardsová uhájila prvenství před Pauline Ferrandovou-Prévotovou a Loanou Lecomteovou, Čábelická měla na Britku manko 12 sekund. "Myslím, že třinácté místo je super, i když je škoda, že tam spadla Eva Lechnerová v předposledním kole napravo v té sekci pod stadionem a já se jí musela vyhýbat. Jak jsem se vyhýbala, spadla jiná holčina i na levě straně. To mě hodně zbrzdilo a vypadla jsem z té hlavní skupiny," mrzelo Čábelickou.

"Druhá lajna pro start do čtvrtečního závodu je ale dobrá pozice. Až na ty podmínky to bylo dnes dobré. Po stránce výkonu super, spokojenost. Doufám, že pro čtvrteční cross country a páteční short track bude trošku lepší počasí, protože dnes to byl docela masakr. Jak tam bylo hodně vody a vyjeté koleje, občas to člověka hodilo o pár centimetrů někam úplně jinam," přiblížila Čábelická.

Neobvyklý program hned dvou po sobě jdoucích dílů Světového poháru bude pokračovat ve čtvrtek závody olympijské disciplíny cross country, a to v kategoriích do 23 let i elite. V pátek se pojede další short track. V sobotu se pak podruhé utkají muži i ženy do 23 let v cross country, v neděli pak novoměstský program završí závody elitních kategorií.

Světový pohár horských kol v Novém Městě na Moravě - short track:

Muži: 1. Ulloa (Mex.) 20:15, 2. Koretzky stejný čas, 3. Marotte (oba Fr.) -2, …20. Cink (ČR) -6.

Ženy: 1. Richardsová (Brit.) 20:52, 2. Ferrandová-Prévotová stejný čas, 3. Lecomteová (obě Fr.) -1, …13. Čábelická (ČR) -12.