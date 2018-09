Courtneyová se stala překvapivou šampionkou na MS bikerek. Škarnitzlová osmnáctá

před 1 hodinou

Nejlepší Češkou se na MS horských kol stala Jitka Škarnitzlová, která dojela do cíle osmnáctá.

Lenzerheide - Překvapivou mistryní světa v cross country horských kol se v Lenzerheide stala Američanka Kate Courtneyová. Se stříbrem se musela spokojit Dánka Annika Langvadová, bronz si vyjela Emily Battyová z Kanady. Nejlepší z českých závodnic Jitka Škarnitzlová skončila osmnáctá.

O životním úspěchu teprve dvaadvacetileté rodačky z Kalifornie se rozhodlo v posledním sedmém okruhu zhruba sedm minut před koncem. Mistryně světa z Nového Města na Moravě před dvěma lety Langvadová jezdila dlouho neohroženě v čele, ale Courtneyová její náskok stahovala. V osudný moment se Langvadová zastavila při výjezdu do kopce ve spleti kořenů, zatímco Američanka zůstala v sedle. Langvadová už nenašla síly na odpověď a do cíle dojela s mankem 47 sekund, Battyová ztratila téměř dvě minuty.

"Byl to dnes velmi těsný závod. Snažila jsem se udržovat průběžně co nejmenší odstup, jet pořád stejně a zůstat pozitivně naladěná. Když jsem se k Annice dotáhla, bylo třeba jet chytře. Věřila jsem, že má chvíle přijde. A opravdu přišla," uvedla v rozhovoru pro web Mezinárodní cyklistické unie Courtneyová, která má za sebou první sezonu mezi elitou. Loni byla na světovém šampionátu druhá v závodě žen do 23 let.

Pikantní na duelu o zlato bylo, že Courtneyová s Langvadovou letos na začátku sezony vyhrály společně prestižní Cape Epic, maratonský etapový závod dvojic. "Je to pro mě samozřejmě po všech stránkách jedinečný triumf. Nesoustředila jsem se však na Anniku, ale na sebe. Věděla jsem už z Cape Epicu, jak moc silná je, to mi tedy věřte," ujistila s úsměvem Courtneyová. "Ale držela jsem se svého plánu a ten zafungoval, kompletně vše do sebe zapadlo, jak mělo," dodala.

Bez medaile nakonec skončila Švýcarka Jolanda Neffová. Domácí favoritka a obhájkyně loňského titulu z australského Cairns jezdila takřka celý závod na čtvrté pozici a nedokázala ji vylepšit. Za vítězkou zaostala o dvě a čtvrt minuty. Pětačtyřicetiletá norská legenda Gunn-Rita Dahleová-Flesjaaová, jež vyhrála MS v letech 2002 a 2004 až 2006, byla devátá.

Škarnitzlová měla ztrátu více než sedmi minut. Karla Štěpánová obsadila 27. příčku s více než desetiminutovým mankem, Hana Ježková dojela pětačtyřicátá.

Od 15:30 budou o medaile bojovat muži v elitní kategorii. České barvy budou hájit Ondřej Cink, Jaroslav Kulhavý, Jan Škarnitzl a Jan Vastl.

Mistrovství světa na horských kolech v Lenzerheide (Švýcarsko):

Cross country:

Ženy - elite (29,4 km): 1. Courtneyová (USA) 1:34:55, 2. Langvadová (Dán.) -47, 3. Battyová (Kan.) -1:58, 4. Neffová (Švýc.) -2:13, 5. Wloszczowská (Pol.) -3:15, 6. Smithová (Kan.) -3:39, …18. Škarnitzlová -7:07, 27. Štěpánová -10:38, 45. Ježková (všechny ČR) -2 kola.