Jako Černošice proti New York Rangers, říkají čeští lakrosisté po prohře s USA

Petr Buček

Čeští reprezentanti v boxlakrosu podlehli na světovém šampionátu ve čtvrtfinále favoritovi z USA.

Ačkoliv má Tichý oceán u pobřeží kanadského Vancouveru v těchto dnech jen okolo 16 stupňů a převažuje deštivé počasí, je v ní možné zahlédnout skupinky českých lakrosistů. Plavání ve studené vodě však národnímu týmu štěstí nepřineslo. Reprezentanti ve čtvrtfinále boxlakrosového mistrovství světa nestačili na vysoce favorizovaný tým USA.

"Když to přeženu, je to jako kdyby hrály hokej Černošice proti New York Rangers," přirovnal před zápasem síly soupeřů asistent trenéra českého národního týmu Miroslav Knotek.

Překvapení se opravdu nekonalo. Hned v úvodní čtvrtině utkání Američané odskočili na 6:1, pak Češi sice snížil na rozdíl tří branek, ale nakonec Spojené státy zvítězily 17:3.

Pro český tým znamená prohra s favorizovaným týmem první ztrátu na letošním mistrovství světa v boxlakrosu. Reprezentace vyhrála svou základní skupinu s celkovým skóre 68:21, když porazila týmy Německa, Skotska, Slovenska a Mexika. V prvním kole play off na Čechy nestačili Nizozemci.

Nyní čekají na reprezentanty zápasy o páté až osmé místo. Nejdříve vyzvou ve čtvrtek večer evropského času jednoho z největších evropských rivalů, kterým je Finsko, a poté buď Izraelce, nebo znovu tým Nizozemska.

Lakros je původně sportem severoamerických indiánů a dominance týmů z této části zeměkoule je obrovská. Všechna čtyři dosavadní mistrovství světa vyhráli Kanaďané, druzí vždy skončili Irokézové a třetí byl tým USA.

Američané jsou současnými mistry světa ve fieldlakrosu (hraje se na fotbalovém hřišti a bez mantinelů), Kanaďané vládnou boxlakrosu připomínajícímu spíše hokej. A proč Irokézové? Indiánský kmen si základy tohoto sportu vymyslel a dodnes sestavuje tým pod touto hlavičkou i pro světový šampionát.

Češi sice ani letos mezi úplně nejlepší týmy šampionátu nepronikli, ale prokázali svou příslušnost k širší světové špičce. Před osmi lety skončili na mistrovství světa konaném v Praze čtvrtí. Nejlepší historické umístění letos nezopakují.

"Přijeli jsme s cílem skončit do šestého místa. Takže nás nyní proti Finsku čeká rozhodující duel. Ale i s postupem do čtvrtfinále už jsme hodně spokojení," říká Miroslav Knotek, asistent trenéra a místostarosta pražského Radotína.

Tato městská část je republikovou i evropskou baštou lakrosových sportů. Většina současných reprezentantů, kteří nastupují na kanadském šampionátu, hraje právě za tým LC Custodes z Radotína. Tam se navíc každý rok na jaře koná největší evropský klubový turnaj v boxlakrosu.

Zatímco v Česku se lakrosovým sportům věnují spíše jen stovky nadšenců, jen v USA na školách evidují 750 tisíc lakrosových nadějí.