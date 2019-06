Lakrosařky chtějí dobýt Evropu. Před dvěma lety pomohl Čech, teď slibují bikiny

před 3 hodinami

Dva roky nazpátek toužily po cestě na světový šampionát do Anglie a peníze sháněly, kde se dalo. Tentokrát české lakrosistky míří na mistrovství Evropy do Izraele. I nyní doufají, že doplní rozpočet o příspěvky fanoušků a zabojují o medaile. Odměny pro štědré přispěvovatele jsou lákavé.

I díky pomoci fotbalové hvězdy Petra Čecha, který lakrosistkám pomohl jejich výzvu zpropagovat a sehnat sponzory, se české reprezentantky na světovém šampionátu v roce 2017 skutečně objevily. V crowdfundingové kampani vybraly tehdy přes dvě stě tisíc a dojely si na ostrovy pro konečné desáté místo.

O co skromnější příspěvek letos před mistrovstvím Evropy potřebují, o to větší ambice mají. Na stránce Hit Hit chtějí pokořit metu 90 tisíc korun, ale do Izraele si chtějí dojet pro medaili.

"Rozpočet roční přípravy a startovného činí 1 500 000 Kč. Část uhradí Český lakrosový svaz a část jsme, jako vždy, rozpočítaly také mezi sebe. Bohužel nám ještě trocha chybí a proto k sobě hledáme nějaké další parťáky, kteří by se stali součástí našeho týmu a šli s námi do akce," píší na crowdfundingovém webu.

Fanoušci, kteří dívky podpoří, se mohou těšit na řadu zajímavých odměn. Nechybí mezi nimi individuální trénink s hvězdami národního týmu, masáž od hráček nebo speciální fotka v bikinách z izraelské pláže.

"Vybrané peníze bychom rády použily na úhradu všeho, co je s přípravou a výjezdem na takovýto šampionát spojené," vysvětlují lakrosistky.

V evropské konkurenci by rády potvrdily pověst špičkového týmu. Už v polovině července mají v plánu odletět do dějiště šampionátu. Na vybrání zbylé částky tak mají 27 dnů. Medailové boje pak vyvrcholí 25. července.