Čeští futsalisté jsou blízko postupu na MS. Porazili i Rumunsko

Čeští futsaloví reprezentanti vyhráli i druhý zápas elitní fáze kvalifikace mistrovství světa. Po nedělním triumfu 3:1 nad Slovinskem dnes v Brně porazili Rumunsko 4:0 a mají blízko k postupu na šampionát. Dva góly vstřelil kapitán Michal Seidler.

Pokud favorizovaný Kazachstán dnes večer neporazí Slovinsko, tak si svěřenci trenéra Tomáše Neumanna zajistí účast na zářijovém turnaji v Litvě ještě před závěrečným středečním utkáním s Kazachy. Na MS přímo postoupí jen vítěz skupiny, druhý tým čeká baráž.

"Samozřejmě my chceme z prvního místa, na středeční zápas se musíme připravit a dát dohromady. Budeme se rvát o ten přímý postup," řekl v audionahrávce pro média Neumann.

Češi výborně začali a už v 38. vteřině se dostali do vedení. Vnuk mezi dvěma obránci přistrčil míč Seidlerovi, ten obstřelil brankáře Tonitu a oslavil návrat do sestavy po karetním trestu.

Domácí měli v prvním poločase několik dalších slibných šancí a Rumuny, kteří v neděli překvapivě porazili Kazachstán 3:1, téměř nepouštěli do blízkosti gólmana Vahaly.

Neumannův tým skvěle vstoupil i do druhé půle a tentokrát skóroval už v 36. vteřině. Seidler povedeným volejem napálil tyčku a Holý zblízka doklepl míč do odkryté branky.

Hosté pak několikrát zahrozili, ale pozorného Vahalu nepřekonali ani při závěrečné power play. Rumun Matei trefil tyč. Třetí gól přidal v 36. minutě Koudelka, jenž zužitkoval dlouhý Vahalův výhoz, a minutu před koncem uzavřel skóre Seidler z dlouhé penalty.

"Věděli jsme, že Rumuni jsou dobří v přechodové fázi a rychlých protiútocích, a to jsme se snažili co nejvíc eliminovat," upozornil Neumann. "Začali jsme s dobrou obranou a aktivní hrou jsme se dostávali do šancí. Tam nám to zase haprovalo, protože jsme šancí měli hodně. Mohlo to být klidnější, ale výsledek 4:0 je úžasný," dodal kouč.

České mužstvo naposledy hrálo na světovém šampionátu v roce 2012, kdy se na závěrečném turnaji představilo potřetí za sebou. Na minulém mistrovství před čtyřmi lety Češi chyběli.

Elitní fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa ve futsalu - skupina D v Brně:

ČR - Rumunsko 4:0 (1:0)

Branky: 1. a 39. z pen. Seidler, 21. Holý, 36. Koudelka.

Sestava ČR: Vahala (Hůla) - Seidler, Holý, Janovský, Vnuk - Vokoun, Záruba, P. Drozd, Černý, Křivánek, Slováček, Koudelka, D. Drozd. Trenér: Neumann.

21:00 Slovinsko - Kazachstán.

Tabulka: