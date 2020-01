Sparťané ovládli anketu talentů. Nejlepším dorostencem roku je Hložek

Zástupci pražské Sparty ovládli 18. ročník galavečera Grassroots neprofesionálního fotbalu za rok 2019.

Nejlepším českým starším dorostencem byl zvolen letenský ofenzivní záložník Adam Hložek, mladším dorostencům kraloval jeho klubový kolega Adam Karabec. Futsalistou roku se stal další sparťan Michal Seidler a z Letné je i vítězka kategorie ženský talent Eliška Sonntagová. Výsledky anket byly slavnostně vyhlášeny na pražském Žofíně.

Hložek v anketě FAČR porazil druhého Jana Žambůrka z anglického Brentfordu a třetího Filipa Firbachera z Hradce Králové. Sedmnáctiletý ofenzivní záložník Sparty před rokem zvítězil mezi mladšími dorostenci a nyní opanoval i vyšší kategorii.

Hložek se od jarní části minulé sezony zabydlel v základní sestavě A-týmu Sparty a k nejlepším hráčům letenského celku patřil i na podzim tohoto ročníku. Jeden z největších talentů českého fotbalu byl navíc v minulém roce i oporou reprezentační jednadvacítky.

"Jsem hrozně spokojený, i když vím, že to ocenění není jen o mně. Podílel se na tom celý tým. Byl to zatím asi můj nejlepší rok. Když jsem tu stál minule, říkal jsem, že můj cíl bude se zabydlet v sestavě áčka. A to se mi povedlo, takže jsem na maximum spokojený. Myslím, že jsem se posunul v práci s míčem. Když jsem tu stál minule, ani jsem nevěděl, jaké je tempo v áčku," řekl novinářům Hložek.

"Cíle do nového roku? Se Spartou budeme chtít vyhrát domácí pohár a v lize skončit do druhého místa, abychom si zahráli kvalifikaci Ligy mistrů. Z osobního hlediska asi dát více gólů," dodal Hložek.

Také Hložkův klubový kolega a dlouholetý spolužák Karabec patří mezi velké talenty českého fotbalu. Šestnáctiletý záložník porazil mezi mladšími dorostenci olomouckého Jáchyma Šípa a ostravského Jakuba Drozda.

"Chodili jsme s Adamem (Hložkem) od šesté třídy na základní školu, i na střední jsme spolu nastoupili. Pro mě je to vzor a mám motivaci ho dohnat. Je za tím strašně moc práce, co udělal. Ale ukazuje se, že se to dá i v takhle mladém věku, i když je to strašně těžké," uvedl Karabec.

V pondělí poprvé naskočí do přípravy s A-týmem Sparty. "Tenhle začátek roku se povedl skvěle. Doufám, že to takhle bude pokračovat dál. Zítra nastupuji do přípravy, tak jsem zvědavý, jak se to povede a jestli se tam uchytím," dodal.

Cenu pro nejlepšího futsalistu získal už pošesté Michal Seidler ze Sparty, kterého za posledních sedm let sesadil jen v roce 2017 Radim Záruba.

Trenérem roku ve futsale se po roční odmlce opět stal reprezentační kouč Tomáš Neumann, jenž vyhrál už podvanácté. Cenu pro nejlepšího trenéra ženského fotbalu získal rovněž lodivod národního celku Karel Rada.

Hráč roku

Fotbal - starší dorostenec: 1. Adam Hložek (Sparta Praha), 2. Jan Žambůrek (Brentford/Angl.), 3. Filip Firbacher (Hradec Králové). Fotbal - mladší dorostenec: 1. Adam Karabec (Sparta Praha), 2. Jáchym Šíp (Olomouc), 3. Jakub Drozd (Ostrava). Futsal: 1. Michal Seidler (Sparta Praha), 2. Tomáš Vnuk (Plzeň), 3. Lukáš Rešetár (Chrudim). Plážový fotbal: Tomáš Huráb (Ladronka Praha).

Talent roku

Ženský fotbal: 1. Eliška Sonntagová (Sparta Praha), 2. Olivie Lukášová (Slavia Praha), 3. Aneta Pochmanová (Sparta Praha). Futsal: 1. Michal Hůla (Svarog Teplice), 2. Ivan Šarközy (Brno), 3. Jan Žežulka (Slavia Praha).

Trenér roku

Fotbal - dorostenci (bez umístění): Stanislav Schwarz (Jihomoravský KFS), Radek Slončík (Ostrava). Fotbal - žáci a přípravky (bez umístění): Stanislav Duben (KFS Vysočina), Lukáš Michl (Tempo Praha). Ženský fotbal: 1. Karel Rada (reprezentace A), 2. Peter Bartalský (Sparta Praha), 3. Michal Kolomazník (Slavia Praha). Ženský fotbal - mládež: Michal Žárský (Vítkovice). Futsal: 1. Tomáš Neumann (reprezentace A), 2. Martin Brůna (Sparta Praha), 3. Marek Kopecký (reprezentace U21).

Doprovodné ankety

Cena fair play: Bethel Amauwah (Hředle). Grassroots akce: Ondrášovka Cup. Grassroots sociální akce: Manuál pro fotbalové trenéry. Grassroots sociální akce - zvláštní ocenění: Domčův sen pro Nadační fond dětské onkologie Krtek. Gól snu: Ondřej Slavík (Ždírec nad Doubravou).