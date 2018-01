Sadílek se podruhé za sebou stal dorostencem roku, cenu si odnesl i Holoubek

před 8 hodinami

Na pražském Žofíně se v neděli večer udělovaly ceny v rámci neprofesionálního fotbalu.

Praha - Nejlepším starším dorostencem českého fotbalu se podruhé stal Michal Sadílek. Osmnáctiletý záložník PSV Eindhoven v anketě Fotbalové asociace ČR porazil druhého Martina Graiciara z Liberce a třetího Antonína Růska z Brna a obhájil loňský triumf. Výsledky byly vyhlášeny na 16. galavečeru Grassroots neprofesionálního fotbalu na pražském Žofíně.

Sadílek nejprve dvakrát kraloval mladším dorostencům a nyní totéž zopakoval i mezi staršími. Vyrovnal tak maximum, které v anketě se čtyřmi triumfy drží Václav Černý a Dominik Mašek.

Sadílek opět prožil povedený rok. S reprezentací do 19 let skončil na letním evropském šampionátu v Gruzii třetí a na podzim s ní postoupil z úvodní fáze kvalifikace. Dařilo se mu i v Eindhovenu, kde dělal kapitána devatenáctce. S A-týmem slavného nizozemského klubu zatím jen trénoval, i tak si vysloužil prodloužení smlouvy do roku 2020.

Nejlepším mladším dorostencem se stal Lukáš Vorlický z Brna, dívčím talentem byla vyhlášena Andrea Stašková ze Sparty a mezi futsalisty se po roční odmlce na trůn vrátil Michal Seidler. Hráč polského celku Bielsko-Biala získal trofej počtvrté.

Dokonce už pojedenácté vyhrál anketu o nejlepšího trenéra futsalu reprezentační kouč Tomáš Neumann. Mezi trenéry ženského fotbalu obhájil loňské vítězství Karel Rada, který v minulém roce vedl reprezentaci do 17 let na domácím mistrovství Evropy a vzápětí povýšil k A-týmu.

Nejlepším trenérem dorostu se stal za působení u sparťanské sedmnáctky David Holoubek. Sedmatřicetiletý kouč si v minulé sezoně vyzkoušel i práci u letenského "áčka" a před pár dny převzal ligový Liberec. Spolu s ním byl oceněn i Luděk Zlámal ze Znojma. Mezi žákovskými trenéry zvítězili Jiří Kovárník starší z Pardubic a Jaroslav Teplan z Tempa Praha.

Sociální akcí roku se stal projekt Futsal za život, který podpořil maséra fotbalové a futsalové reprezentace Vladimíra Mikuláše. Ten onemocněl nevyléčitelnou amyotrofickou laterální sklerózu (ALS). Dojatého Mikuláše povzbudilo publikum v sále dlouhotrvajícím potleskem vestoje.

Cenu fair play dostal Adam Fila z Újezdu u Brna. V závěru zápasu za nepříznivého stavu odvolal penaltu, kterou po jeho pádu nařídila rozhodčí.