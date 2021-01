Českou reprezentaci zdecimoval koronavirus, k utkání kvalifikace ME dnes nenastoupí

Čeští házenkáři měli další pozitivní testy na koronavirus a večerní úvodní utkání kvalifikace o mistrovství Evropy 2022 na Faerských ostrovech neodehrají.

Evropská federace EHF zápas v Tórshavnu odložila, nový termín zatím není znám. Nejistý je osud plánované sobotní odvety v Plzni a nové pozitivní nálezy jsou pro tým velkou komplikací před mistrovstvím světa v Egyptě, které začne za týden.

Přesný počet nakažených český svaz na svém webu nezveřejnil. Tým zasáhl koronavirus už před odletem, kvůli covidu-19 nemohli odcestovat oba trenéři Jan Filip s Danielem Kubešem a pozitivní nález měl i jeden nejmenovaný hráč. Z preventivních důvodů pak zůstalo doma i pět dalších házenkářů.

Zápas s Faerskými ostrovy byl odložen už podruhé. Český celek měl dvojutkáním s outsiderem čtyřčlenné skupiny vstoupit do kvalifikace už na začátku listopadu, duely ale byly kvůli koronavirové situaci v zemi odloženy. V sobotu mají reprezentanti odehrát v Plzni odvetu.

K utkání na Faerských ostrovech vedle hlavních trenérů neodcestovali kapitán Ondřej Zdráhala, další opory spojka Tomáš Babák a brankář Tomáš Mrkva, pivot Leoš Petrovský a křídla Tomáš Číp s Jakubem Hrstkou. Jeden hráč byl pozitivní, dva se necítili dobře a další tři pak byli hotelovými spolubydlícími. Všichni zůstali v preventivní izolaci v Plzni, kde se mužstvo chystalo.

Příští úterý národní tým odcestuje na mistrovství světa do Egypta, kde nastoupí k prvnímu duelu 14. ledna proti Švédsku. Vzhledem ke koronavirové pandemii mohli trenéři zařadit do širší nominace na šampionát nezvykle vysoký počet 35 hráčů, z nichž mohou vybírat. V Plzni se chystalo 21 hráčů, k dispozici tak zůstává další čtrnáctka, která nepřišla do kontaktu s aktuálním výběrem.

Vedle Švédska český celek v Egyptě v základní skupině změří síly s domácím týmem a Chile. V evropské kvalifikaci jsou kromě Faeřanů dalšími dvěma soupeři reprezentantů Rusko a Ukrajina, zápasy proti nim odehrají svěřenci Filipa s Kubešem až na jaře.