Hrát šampionát s diváky? V žádném případě, bojím se koronaviru, přiznala hvězda

Trojnásobný nejlepší házenkář světa Dán Mikkel Hansen zvažuje, že kvůli obavám z koronaviru na poslední chvíli odřekne účast na světovém šampionátu v Egyptě.

Opoře obhájců titulu se nelíbí, že organizátoři chtějí na zápasy pustit diváky, což podle Hansena představuje pro hráče riziko. Na šampionát, který začne 13. ledna, se chystají i čeští reprezentanti.

"Lhal bych, kdybych řekl, že nepřemýšlím o tom, že tam nepojedu. Každopádně sleduji, jak to tam má vypadat, co pořadatelé zamýšlejí," řekl Hansen dánskému listu Jyllands-Posten.

"Nevím, jestli měl být šampionát zrušen, ale rozhodně by tam neměli být diváci," uvedl třiatřicetiletý házenkář Paris St. Germain, který na předloňském mistrovství světa dovedl Dány k titulu coby nejlepší střelec turnaje a byl vyhlášen i nejlepším hráčem.

Egyptští pořadatelé mají v plánu naplnit maximálně 30 procent kapacity hal. Podle Hansena nedává smysl, aby se účastníci šampionátu uzavírali do "bubliny" v hotelu a pak hráli v hale, v níž budou fanoušci.

"V zemích jako Dánsko, Francie nebo Německo, kde berou pandemii vážně, se týden co týden hraje před prázdnými tribunami. Nejsem jediný, komu se to nezdá. Vypadá to, že se myslí víc na peníze než na zdraví hráčů," uvedl Hansen, který byl vyhlášen nejlepším hráčem světa v letech 2011, 2015 a 2018.

Účast na MS již odřeklo několik elitních německých házenkářů či Švéd Lukas Nilsson.