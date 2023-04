Bytyqi: Konečný je tvrdý trenér, někteří to nezvládnou. Na mě je ale přísnost potřeba

Česká boxerka Fabiana Bytyqi o víkendu počtvrté uhájila pás profesionální mistryně světa organizace WBC v lehké minimuší váze, který vlastní již od roku 2018. Na galavečeru v Brně porazila vyzyvatelku Elizabeth Lópezovou z Mexika jednoznačně na body. "Slavím tím, že se vyjím, už mám zase jedenáct kilo nahoře," říká Bytyqi ve videopořadu Spotlight, který připravuje deník Aktuálně.cz.

Bytyqi v rozhovoru se Světlanou Witowskou přiznala, že v období, kdy se nepřipravuje na souboj, lehce zápolí se správnou životosprávou.

"Přiznám se, že jsem v tomhle ohledu takový špatný prototyp sportovce. Když se nepřipravuju na duel, stravuju se vším možným. Nepřeháním to, nejsem každý den ve fastfoodu. Nicméně si ráda dám to, na co má tělo chuť, ať je to pizza nebo burger," usměje se sedmadvacetiletá boxerka.

Před zápasem ovšem musí váha razantně dolů, aby se vešla do váhového limitu, který je v případě její kategorie ve WBC 46,77 kilogramu. "Nastavím si jídelníček, podle kterého se řídím a se kterým mi pomůže výživový poradce. Váha začne klesat a poslední kila udělám navlečená v sauna obleku nebo ve vaně, podle toho, jak to vyjde," popisuje Bytyqi.

Narodila se v Ústí nad Labem, avšak kořeny má v Kosovu, odkud pochází její otec. Ve čtyřech letech se začala věnovat karate, později přešla na kickbox a nyní se kromě klasického boxu věnuje i thajskému boxu. Přezdívku Andělská pěst obdržela od sportovních novinářů. "Ze začátku jsem s ní vůbec nebyla spokojená, kolegové si říkají daleko drsněji - jako Tyson nebo Trhač. Ale ono se to chytlo a nic typičtějšího pro mě nikdo zatím nevymyslel."

Už dlouhé roky spolupracuje s trenérem Lukášem Konečným, bývalým profesionálním boxerem a světovým šampionem ve velterové váze. "Je tvrdý, je přísný, ale v mém případě je to potřeba. Vím, že jsou lidi, kteří to pod ním nezvládli, ale mě sedí. Respektuju ho, a byť s ním ne vždycky souhlasím, tak si každý problém umíme rozumně vyříkat," vysvětluje.

Na celý rozhovor se podívejte zde: