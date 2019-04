Bytyqi je dál šampionkou WBC, s Vargasovou z Mexika remizovala

před 16 minutami

Fabiana Bytyqi je i nadále držitelkou pásu mistryně světa v boxu organizace WBC v lehké minimuší váhové kategorii.

Ve vyprodaném Sportcentru Sluneta v Ústí nad Labem jí k udržení titulu stačila remíza v duelu s Maríou Soledad Vargasovou z Mexika a v profiringu zůstává i po patnáctém zápase neporažená.

"Čekala jsem, že to bude nejtěžší zápas v kariéře, a potvrdilo se to. Mexičanky jsou opravdu tvrdé a každý její úder byl fakt silový. Musela jsem si pohlídat, aby nebyly čisté," řekla Bytyqi po duelu, který rozhodčí obodovali 97:96, 93:98 a 95:95.

Už nyní je velice pravděpodobné, že dojde k odvetě. Krátce po utkání potvrdili zájem o ni zástupci obou boxerek. "Mám z toho smíšené pocity. Pás mám, ale je to remíza. Odvetu budu určitě chtít. Musím zapracovat na chybách, které jsme dělala, připravit se lépe a utkáme se ještě jednou. Až pak si to budu moct sama u sebe uzavřít," podotkla Bytyqi.

Vargasová byla od první minuty útočnější a českou boxerku svou aktivitou lehce zaskočila. "Nečekala jsem, že v téhle síle vydrží deset kol. Myslela jsem si, že třeba po čtvrtém odpadne. Chvílemi sice odpadala, ale síla v úderech byla pořád stejná. Nešlo si říct: 'Dobře, povolím si, nechám jí vybouchat'. To nešlo ani náhodou," uvedla třiadvacetiletá Bytyqi.

Ve skvělé atmosféře jí hodně pomohl útočný závěr, ve kterém se snažila soupeřku zatlačit. "Podpora byla skvělá, bylo to něco neuvěřitelného. Poslední kolo jsem potřebovala urvat, aby to vypadalo dobře i na oko. Měli jsme průběžné informace, takže jsem věděla, že na body asi nevyhraju a bude to spíš remíza," dodala Bytyqi.

