Boxerky Sedláčková i Bytyqi získaly v Praze evropské tituly WBO

Praha - Boxerky Lucie Sedláčková a Fabiana Bytyqi se dnes v Praze staly profesionálními mistryněmi Evropy organizace WBO. Sedláčková ve své váhové kategorii porazila na body Rakušanku Doris Köhlerovou, Bytyqi zvítězila nad Jevgenijí Zablockou z Ruska.

Bytyqi vyhrála souboj minimuší váhové kategorie do 47,63 kg proti Zablocké jednoznačně 3:0 na body. "Byla to tvrdá soupeřka. Její údery jsem cítila, ale nebylo to nic, co by se nedalo vydržet," řekla spokojeně jednadvacetiletá Bytyqi, jež v profesionálním ringu ještě neprohrála a dnes si připsala jubilejní desátou výhru.

Podobně na tom byla i Sedláčková, která porazila v pérové kategorii do 57 kg Köhlerovou ještě výrazněji. "Byla to hodně houževnatá soupeřka, jsem ráda, že jsem to zvládla," uvedla Sedláčková, která je stejně jako Bytyqi i držitelkou pásu pro juniorskou mistryni světa. Ten ale ani jedna z nich v české metropoli neobhajovala.

Ve velmi dobrém světle se v Praze předvedl při debutu v profesionálním ringu i amatérský mistr světa a bronzový medailista z olympiády v Riu Mohammed Rabii z Maroka, který v prvním kole knokautoval Maďara Lászla Kovácse.

Hlavním zápasem akce je souboj Štěpána Horvátha s Němcem Arthurem Hermannem o evropský pás šampiona organizace WBO v lehké střední váze, který by měl v hale sledovat i hvězdný host večera Box Live Američan Floyd Mayweather. Jeden z nejlepších profesionálních boxerů posledních let, který již ukončil aktivní kariéru, je však podle svého instagramu momentálně ještě na cestě do Čech.

