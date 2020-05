"Někoho zabije." Tyson udivil formou, při comebacku může vyzvat ragbyovou hvězdu

Jeden z nejslavnějších boxerů historie Mike Tyson znovu šokuje. V 53 letech plánuje návrat do ringu. Soupeřit by mohl například s ragbyovou hvězdou Sonnym Billem Williamsem.

Před rokem přitom Tyson podle svých slov nastartoval klidnější etapu života. A to poté, co vykouřil jed z žáby, přesněji velmi silný přírodní halucinogen 5-MeO-DMT.

"Zabil jsem své ego, to monstrum ve mně. Život se totálně změnil. Rozpadlo se to na kousíčky," líčil tehdy. "Uvědomil jsem si, že všechny ty věci nic moc neznamenají. Byl jsem nabubřelý. Myslel jsem, že znám všecko. Uvědomil jsem si ale, že nevím nic."

Zároveň prohloubil svou lásku k marihuaně, která mu pomohla s bolestí a úzkostmi po konci kariéry. Založil obří farmu na pěstování konopí.

Kdo si však pomyslel, že se Železný Mike prokouří k poklidnému důchodu, musely ho zaskočit nedávné záběry z Američanova tréninku:

Tyson využil karanténu kvůli pandemii nového typu koronaviru a během několika týdnů získal ohromující fyzičku.

Překvapil také svého trenéra Rafaela Cordeira, který stanici ESPN řekl: "Nevěděl jsem, co od Mikea čekat. Vždyť na sobě neměl rukavice skoro deset let. Takže mě zaskočilo, co jsem viděl. Viděl jsem chlápka se stejnou rychlostí a silou, jako mají 21letí nebo 22letí kluci. Když se budeme bavit právě o síle, pocítil jsem jeho pravý hák a hlavou mi problesklo: 'On někoho zabije.'"

Cordeiro věří, že Tyson bude na velký comeback připravený během šesti měsíců. "Nedělám si srandu," zdůraznil.

Železný Mike nastoupil na boxerský trůn už ve 20 letech. Nikdo v těžké váze nebyl rychlejší. Po strmé cestě vzhůru však následoval podobně razantní pád. Američan si za znásilnění odbyl tři roky ve vězení a nedlouho po návratu předvedl nevídaný boxerský zkrat. Při odvětě proti Evanderu Holyfieldovi ukousl soupeři kus ucha.

Další titul už nevybojoval.

Profesionálně naposledy boxoval (a prohrál) v roce 2005. O rok později si s Coreym Sandersem střihl exhibiční souboj, na což by teď rád navázal hned několika zápasy.

Prohlásil, že výtěžek z comebacku věnuje charitě. A že by k němu skutečně mohlo dojít, naznačuje řada veřejných nabídek.

Například australský promotér Brian Amatruda je podle deníku Daily Mail ochotný zaplatit milion dolarů za Američanův duel se Sonnym Billem Williamsem, novozélandskou ragbyovou hvězdou, která v ringu vyhrála všech sedm zápasů. A je o 19 let mladší.

Další souboj, o němž média spekulují, je možná ještě zajímavější. Boxerský comeback ohlásil také 57letý Holyfield. Ano, muž, kterému Tyson před 23 lety ukousl část ucha.

"Jste připraveni? Nastal okamžik, na který všichni čekáte: Šampion je zpátky!" napsal Holyfield na sociální síti. "Hlásím návrat do ringu. Zúčastním se exhibičních zápasů pro velkou věc (výtěžek půjde na boj s pandemií koronaviru, pozn. red.)."

"Dokážete si představit třetí Mikeovu bitvu proti Evanderu Holyfieldovi?" pomyslně mrkl na čtenáře Tysonův kouč Cordeiro.