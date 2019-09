Basketbalová senzace dokonána! Češi zdolali Turecko a na MS jsou v osmifinále

před 13 minutami

Čeští basketbalisté při premiérové účasti na mistrovství světa v Číně postoupili do osmifinále, v závěrečném utkání základní skupiny porazili Turecko 91:76. Výběr trenéra Ronena Ginzburga si navíc zajistil účast v kvalifikaci o postup na olympijské hry.

Nejlepším střelcem českého týmu byl dnes Vojtěch Hruban s 18 body, ale velkou zásluhu na vítězství měli i pivoti Ondřej Balvín s Patrikem Audou. Balvín zaznamenal za 17 bodů a 11 doskoků double double, ke kterému měl blízko i Auda s bilancí 16 bodů a devíti doskoků.

Reprezentaci nyní čeká stěhování do Šen-čenu, kde se bude hrát osmifinálová skupina. Český tým do ní postoupil z druhého místa tabulky, z prvního prošli obhájci titulu Američané. Ve skupině K už je také Brazílie a dalším týmem bude Nový Zéland, nebo Řecko. První zápasy jsou na programu v sobotu, do čtvrtfinále postoupí první dva celky tabulky. Turky čekají boje o 17. až 32. místo.

Mistrovství světa basketbalistů v Číně:

Skupina E (Šanghaj):

Česko - Turecko 91:76 (22:16, 43:35, 66:60)

Sestava Česka: Hruban 18, Balvín 17, Bohačík 15, Satoranský 11, Kříž 2 - Auda 16, Schilb 8, Peterka, Pumprla oba 2, Palyza, Šiřina, Vyoral všichni 0.

Nejvíce bodů Turecka: Osman 24, Korkmaz 16, Mahmatoglu 14.

Fauly: 19:20. Trestné hody: 19/12 - 22/19. Trojky: 7:11. Doskoky: 41:26.