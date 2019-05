Šampioni z Golden State jsou před branami dalšího finále NBA

před 3 minutami

Vítězové posledních dvou ročníků NBA z Golden State jsou jednu výhru od postupu do pátého finále za sebou. Po obratu na palubovce Portlandu a vítězství 110:99 vedou basketbalisté Warriors v sérii už 3:0 a ukončit ji mohou v pondělí. Nejlepším střelcem třetího zápasu byl Stephen Curry s 36 body, jeho podkošový spoluhráč Draymond Green se blýskl sedmým triple doublem v play off v kariéře.

Portland před svými diváky dobře začal a už v první části si vypracoval dvouciferný náskok. Ve druhé čtvrtině měli domácí k dobru až 18 bodů, ale po návratu ze šatny se Warriors, hrající stále bez zraněného Kevina Duranta, začali dotahovat. Po koši Kevona Looneyho necelé dvě minuty před koncem šli po šňůře 10:0 poprvé do vedení.

"V první půli jim všechno vyšlo. Když tým takhle boduje, většinou ho to trochu uchlácholí v obraně, takže jsem se toho snažil využít. Tlačil jsem se do pozic a prostorů, kde mě spoluhráči potřebují. A snažil se taky zrychlit tempo hry, protože když hrajeme rychle, je těžké nás bránit a ještě těžší nás porazit," řekl nejužitečnější hráč zápasu Green.

Třetí dvanáctiminutovku ovládli hráči Golden State 29:13 a nakonec si došli pro třetí vítězství v sérii. Žádný tým zatím nezvrátil stav 0:3 a jen třikrát v historii si po takovém průběhu vynutil aspoň sedmý zápas.

"V pondělí do toho zase dáme všechno a uvidíme, na co to bude stačit," uvedl kouč Trail Blazers Terry Stotts. Nejvíce bodů z jeho výběru měl CJ McCollum a to 23, Damian Lillard přidal devatenáct. Pivot Meyers Leonard, který v základní sestavě nahradil Enese Kantera, zapsal 16 bodů. Přes hranici deseti bodů se dostal už jen střídající Evan Turner (12).

Obhájci titulu měli tentokrát jen tři dvouciferné střelce: ke Currymu a Greenovi se přidal už jen Klay Thompson (19). Green nasbíral triple double za 20 bodů, 13 doskoků a 12 asistencí.

"Opravdu nevím, co bych ke Greenově výkonu řekl. V soupeřově vymezeném území ničil vše, co mu stálo v cestě," poznamenal obdivně kouč Warriors Steve Kerr. "Když není na hřišti Kevin Durant, vím, že musím hrát agresivněji. To je ten důvod, proč se teď tak tlačím ke koši. Snažím se vyvinout tlak na jejich obranu," řekl Green.

Finále Západní konference play off NBA - 3. zápas:

Portland - Golden State 99:110, stav série 0:3.