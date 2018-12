Basketbalistky USK v Evropské lize válí. Podzim završily výhrou s Polkowicemi

Aktualizováno před 6 minutami

Basketbalistky ZVVZ USK Praha v 7. kole Evropské ligy porazily doma Polkowice 78:53 a potvrdily vydařenou první polovinu skupiny, během níž prohrály jen se suverénním Jekatěrinburgem. Vánoce tak stráví na druhém místě tabulky s náskokem tří výher na nepostupové pozice. České mistryně prožily nejvydařenější první polovinu euroligové sezony v klubové historii, lepší výsledky neměly hráčky USK ani při zisku titulu v sezoně 2014/15.

"Ani náhodou jsem tohle nečekala. Změny v týmu přes léto byly vážné. Měli jsme ale šťastnou ruku na posily. Nepřišly žádné nafrněné hvězdy, jsou to všechno bezva holky a zbytek týmu vedle nich pookřál. Je z toho fajn basketbal," těší trenérku Natálii Hejkovou. "Mrzí mě zápas v Jekatěrinburgu, tak doufám, že to doma napravíme. Jsme teprve v půlce, ale věřím, že dojdeme daleko, protože náš tým má obrovskou sílu," přidala kapitánka Kateřina Elhotová.

Pražanky i proti dosud nejlepší obraně soutěže pokračovaly ve velmi dobrém výkonu z posledních zápasů a už ve třetí čtvrtině překonaly průměr inkasovaných bodů Polkowic na utkání v sezoně.

První poločas vyšel zejména Kateřině Elhotové, která přesně střílela a zaznamenala do pauzy všech svých 16 bodů. Pak taktovku převzala Alyssa Thomasová a roli nejužitečnější hráčky sezony potvrdila 21 body, 11 doskoky a devíti asistencemi. Jen těsně jí tak unikl mezi ženami vzácný triple double.

"Pro mě je Alyssa ohromné překvapení. Měří jen o kousek víc než já a umí si skvěle pod košem poradit. Má i hodně asistencí. Jsem ráda, že ji mám v týmu," ocenila spoluhráčku Elhotová. "Je to basket, který já mám hrozně ráda. A po dlouhé době mám materiál, abychom takový basket mohly hrát. Příchod Alyssy byl v tomto směru rozhodující moment," dodala Hejková.

České mistryně si vypracovaly náskok až 27 bodů a v klidu si hlídaly vítězství. "Nečekala jsem, že to bude zas s takovým náskokem. Jsem ráda, že jsme jim hodně utekly, protože byly hodně nepříjemné. Spousta faulů, které se ani nepískaly. Hraničilo to s jinými sporty. Možná proto dostávají málo bodů, protože hrají až sprostě. Není možné to všechno upískat," prohlásila Elhotová.

Pražanky 20 asistencemi potvrdily roli druhého nejvíce nahrávajícího si týmu v soutěži za Jekatěrinburgem. "Když se podíváme na počet asistencí, tak je jasné, že to holky musí bavit. Nikdo nehraje na sebe, každý se dívá na to, aby uspěl tým. Důležité je, že to holky baví, když se k nasazení přidá radost, tak je to super," dodala Hejková.

ZVVZ USK Praha - Polkowice 78:53 (23:11, 44:29, 60:39)

Nejvíce bodů: Thomasová 21, Kateřina Elhotová 16, Ayayiová 14, Režanová 12 - Hayesová 17, Kizerová 12, Kaltsiduová 9.