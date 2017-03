Dávaly si vlastní koše, v lize ale zůstanou. Kralupy a Sparta uspěly s odvoláním

před 1 hodinou

Podívejte se, jak si basketbalistky Kralup a Sparty dávaly vlastní koše.

Původně oběma klubům hrozil mimo jiné pád z druhé nejvyšší soutěže, po odvolání však jen nedohrají aktuální sezonu, neboť mají třízápasový distanc.

Praha - Česká basketbalová federace zmírnila tresty pro basketbalistky Kralup nad Vltavou a Sparty, které si ve vzájemném utkání první ligy dávaly úmyslně vlastní koše. Původně oběma klubům hrozil mimo jiné pád z druhé nejvyšší soutěže, po odvolání však jen nedohrají aktuální sezonu, neboť mají třízápasový distanc. Nemohou tak dokončit čtvrtfinále play off, ve kterém se měly utkat opět spolu.

"Původní trest se mění. Oba kluby mají pozastavenou činnost na tři zápasy, což je automaticky vylučuje z letošní sezony. Ale v příštím ročníku budou pokračovat v první lize. Nechtěli jsme trestat celý klub za pochybení několika jedinců," řekl ČTK po jednání dozorčí a odvolací rady mluvčí ČBF Martin Peterka.

Přísnější tresty však dostali oba trenéři a také kluby zaplatí vyšší pokuty. Trenérka Sparty Marcela Krämer nesmí koučovat do konce srpna, Lukáš Rob z Kralup do konce října. Sparta bude platit 20 tisíc korun, Kralupy dvojnásobek, a to proto, že si daly vlastní koš jako první. Sparta na to reagovala stejně.

Inkriminovaný zápas se hrál 26. února v Kralupech. Za stavu 61:60 si domácí hráčky daly minutu před koncem úmyslný vlastní koš. Následně oba týmy rezignovaly na snahu o vítězství a útočily na vlastní koše. Úmyslně soupeře faulovaly, trestné hody však hráčky záměrně neproměňovaly. Kralupy frašku vysvětlovaly tím, že chtěly zápas dovést do prodloužení, kde by mohly zabojovat o výhru o devět bodů, která by je posunula na čtvrtou příčku.

Středočešky nakonec vyhrály 63:62, o čemž rozhodl vlastní koš Sparty, a při stejné bilanci skončily na pátém místě tabulky za Spartou vinou horších vzájemných zápasů.

Oba kluby už rozehrály čtvrtfinále a Kralupy těsně vyhrály obě utkání se Spartou a chyběla jim jediná výhra k postupu. Nynější verdikt znamená, že čtvrtfinále bude anulováno a pro oba celky sezona končí. Semifinalista, který by na vítěze narazil, automaticky postoupí do finále a bude hrát o účast v ŽBL.

