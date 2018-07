Basketbalisté v boji o mistrovství světa porazili i Bulharsko

před 9 hodinami

Čeští basketbalisté v závěrečném utkání první fáze kvalifikace o mistrovství světa porazili v Pardubicích Bulharsko 81:75. Do další skupiny si tak přenášejí pět výher ze šesti zápasů a začnou ji na druhém místě s náskokem dvou výher na Rusko, Bosnu a Finsko, s nimž by se měli prát o dvě postupová místa na šampionát za suverénní Francií. Spolu s českým týmem do další fáze postoupily ze skupiny F také Finsko a Bulharsko. Nyní se spojí s postupujícími ze skupiny E Francií, Ruskem a Bosnou a Hercegovinou a utkají se o tři místa na mistrovství v Číně. Hvězdou utkání s Bulharskem byl pivot Ondřej Balvín, který k 14 bodům přidal sedm doskoků, tři asistence, pět bloků a pět zisků.

Kvalifikace o mistrovství světa 2019 basketbalistů: Skupina F: ČR - Bulharsko 81:75 (19:20, 41:35, 59:50) Nejvíce bodů: Schilb 20, Hruban 17, Balvín 14, Auda, Pumprla po 8 - Avramov 15, Zaharijev 14, Marinov 13. Fauly: 23:23. Trestné hody: 18/14 - 28/22. Trojky: 5:7. Doskoky: 39:32. Diváci: 2608. Finsko - Island 91:77 (44:41). Konečná tabulka: 1. ČR 6 5 1 464:425 11 2. Finsko 6 3 3 453:449 9 3. Bulharsko 6 2 4 466:476 8 4. Island 6 2 4 463:496 8 Skupina E: Rusko - Francie 78:84, Belgie - Bosna a Hercegovina 79:77. Konečná tabulka: 1. Francie 6 6 0 479:377 12 2. Rusko 6 3 3 458:428 9 3. Bosna 6 2 4 400:481 8 4. Belgie 6 1 5 392:443 7

