Trojan po premiéře v basketbalové lize: Snad jsem tam netrčel jako nýmand

Velkou premiéru v nejvyšší basketbalové soutěži má za sebou devětapadesátiletý herec Ivan Trojan. V dresu Opavy zaznamenal čtyři body, všechny z trestných hodů, a pomohl obhájcům titulu k vítězství 105:94 nad píseckým nováčkem.

"Je to neuvěřitelné. Dopadlo to tak, jak jsme si představovali. Opava vyhrála a já jsem si pár minut zahrál. Dal jsem i nějaké šestky a hlavně se vybrala spousta peněz pro nemocné cystickou fibrózou. K tomu všemu narvaný barák… Dopadlo to zkrátka skvěle," pochvaloval si Trojan, který před vyprodaným hledištěm opavské haly zasáhl do hry na 97 sekund.

Za tu dobu si vykoledoval dva fauly a proměnil čtyři ze šesti trestných hodů. Do statistik mu přibyla i jedna vlastní osobní chyba a dvě ztráty míče.

"Ono je vůbec těžké jít na ten plac, když jste celou dobu spíše na lavičce, na to házet šestky… Ale dal jsem jich docela dost," pochvaloval si oblíbený herec, který například zaznamenal víc bodů než zkušení spoluhráči Martin Gniadek či Radovan Kouřil. "Ten už mi říkal, že ho budu učit," smál se Trojan.

Jak náročné bylo ve věku 59 let zvládnout ostré utkání nejvyšší basketbalové ligy?

"Byl jsem připravený i na větší minutáž. Měl jsem cíl nepřekážet, abych víceméně splynul s hráči. Snad se mi to docela podařilo a netrčel jsem tam úplně jako nějaký nýmand," doufal. Trojan v mládí nastupoval v nejvyšší dorostenecké soutěži za pražskou Spartu. "Tehdy to nebylo tak kontaktní a tvrdé. Všechny sporty zrychlily a zagresivnily. Basket už je také tvrdý sport," doplnil.

Před utkáním se z Trojana vytratila nervozita. "Dá se to připodobnit k premiéře v divadle, ale až tak nervózní jako v pátek nebo v sobotu ráno jsem (ještě) nebyl. Premiéra je vždy náročná. Je to strašný stres, ale v divadle jsou věci domluvené, tady nic. V tom je to jiné a to je na sportu vzrušující," pokračoval majitel sedmi Českých lvů.

Nečekal přece jen více prostoru než zhruba minutu a půl?

"To už je otázka na trenéra, ale vyčítat mu to nebudu," řekl se smíchem Trojan. "Bylo to akorát. Kdyby ale Opava vedla třeba o dvacet bodů, dostal bych se ve čtvrté čtvrtině na palubovku dříve, ale i tak jsem spokojený," přiznal velký kamarád opavského trenéra Petra Czudka.

V minulosti si velký sportovní sen splnil, když nastoupil v dresu fotbalových Bohemians v druholigovém utkání s Ústím nad Labem.

"Tady jsem byl ale více ve hře. Navíc basket je jiný než fotbal. Máte větší možnost se prosadit, nebo naopak ztrapnit. Navíc to bylo prvoligové utkání a šlo o body. Tehdy s Bohemkou už bylo jedno, jak zápas dopadne," zavzpomínal na čtrnáct let starý duel svých oblíbených "Klokanů".

Pro svoji basketbalovou premiéru udělal mnoho. "Držel jsem i životosprávu. Dva měsíce jsem nepil alkohol a hodně jsem omezil kouření, teď jsem nekouřil třeba tři dny. Z toho je asi poznat, jaký respekt jsem z toho zápasu měl," přiznal.

Další starty v lize ale nepřidá. "Ne… Snad jen, kdyby se tady vyskytla nějaká infekce," podotkl se smíchem. "Každopádně to bylo krásné, ale zopakovat se to už nedá," uzavřel Trojan.