Herec Trojan si zahrál ligu za basketbalisty Opavy. K výhře přispěl čtyřmi body

Český herec Ivan Trojan si v 59 letech splnil dětský sen. V dresu Opavy dnes držitel sedmi Českých lvů nastoupil do utkání nejvyšší basketbalové soutěže proti Písku a při premiéře mezi elitou přispěl k výhře Slezanů 105:94 čtyřmi body. Na palubovce strávil i vzhledem k vývoji duelu jen minutu a 37 sekund.

Spojení Ivan Trojan a basketbal není ničím novým. Basketbalu se věnoval v mládí, začal ve Vyšehradu a následně ho ulovila pražská Sparta, v jejímž dresu absolvoval tři sezony v nejvyšší dorostenecké soutěži. Jeho tehdejším spoluhráčem byl mimo jiné Michal Ježdík, který později coby trenér vedl český národní tým.

Nyní absolvoval premiéru v utkání nejvyšší basketbalové soutěže, a to v týmu českého mistra, kterého trénuje jeho dlouholetý kamarád Petr Czudek. Šlo o předčasný dárek k šedesátinám, které Trojan oslaví přesně za šest měsíců.

"Ivan dostal dárek v tom, že mohl hrát ostrý zápas. Nebylo to nic ve stylu: 'Pane Ivane, pojďte vlevo, pojďte vpravo a dejte si koš'. Písek ho nešetřil, ale myslím, že to zvládl skvěle. Navíc dal čtyři body, což je jako sen. Proměnil čtyři trestné hody ze šesti, takže měl úspěšnost vyšší než tři čtvrtiny hráčů na palubovce," upozornil Czudek.

"V duchu jsem si přál, abychom Ivana zapojili do hry více, ale Písek tady hrál fantasticky. Pořád nás držel pod krkem. Nejvíce jsme vedli o 14 bodů, což je v basketu nic. Hrálo se až do konce. Myslím, že diváci si užili nádherný zápas se sportovní kvalitou a nad rámec se zapojením asi nejpopulárnějšího českého herce. V první řadě jsme ale chtěli vyhrát," konstatoval Czudek.

Zápas Opavy s Pískem měl i charitativní podtext. Slezský klub podpořil Klub cystické fibrózy, který nemocným, jejich rodinám a blízkým poskytuje sociální, finanční, materiální i psychologickou pomoc. Trojan je dlouholetým ambasadorem této dobročinné organizace.

"Děkuji vedení opavského klubu, že do tohoto bláznivého nápadu šli. Je to neuvěřitelné a děkuji i opavským hráčům, že mi to umožnili. Moc děkuji i klukům z Písku, jak k zápasu přistoupili. Vážím si toho, že jsem proti vám mohl nastoupit," řekl Trojan v krátkém proslovu po utkání.

"V posledních dnech jsem se vrátil do dorosteneckého věku a musím říct, že to bylo příjemné a skvělé. Až se mi skoro nechce zpátky do uměleckého života," řekl a rozesmál opavské publikum. "Chtěl bych poděkovat rodině, kamarádům i divákům. Ti místní vědí, že Opavě fandím a často tady jezdím, což je pro Pražáka dost atypické. Děkuji i za nemocné cystickou fibrózou, pro které se nám podařilo vybrat spoustu peněz," dodal Trojan.

Co na jeho premiéru v nejvyšší basketbalové soutěži říkali jeho spoluhráči z opavského týmu?

"Byl to trochu nezvyk, ale bylo super, s jakou energií do toho šel. Všichni jsme s ním žili a snažili jsme se podat co nejlepší výkon, abychom mu umožnili nastoupit a podpořit ho v utkání. Jsem rád, že měl několik vstupů, které za mě vypadaly basketbalově dobře. Nakonec dal o čtyři body víc než já. Snad mě klub nevyhodí a nepodepíše s Ivanem dlouhodobou smlouvu," smál se Radovan Kouřil.

"Tréninky probíhaly v plném tempu. Žádné srandičky. Když se hrálo, hrálo se naplno. Museli jsme ho připravit, že v zápase mu nikdo nic nedá zdarma. Myslím, že už na tréninku pocítil, jaké to je hrát nejvyšší ligu. Byl tam samozřejmě i humor, vtípky vždy ke konci padaly," přiznal Kouřil.

Trojan pobláznil Opavu, v místní zcela vyprodané víceúčelové hale se tísnilo 3485 diváků. "Přišla plná hala a byla fantastická atmosféra. Věděli jsme, že nás diváci poženou. Dopadlo to výborně, protože jsme vyhráli a čtyři body Ivana byly třešničkou na dortu," řekl opavský rozehrávač Jakub Šiřina, který ale zápas nedohrál kvůli zranění kolena.

O Trojanově výkonu se vyjádřil s uznáním. "Ivan je zkušený. Moc dobře věděl, co má kdy dělat. Nastoupil hned v první čtvrtině a byl právoplatným členem týmu. Klobouk dolů před ním. Uvidíme, zda u nás neprodlouží kontrakt," řekl s úsměvem Šiřina.