Šelma jménem Dončič. Slovinec opět okouzlil NBA unikátním výkonem

Národní divadlo zrušilo kvůli koronaviru od března do 2. července 400 představení. Vrátilo se z 80 910 vstupenek zatím 73 630 kusů. V penězích by ND mělo vrátit 53,3 milionu korun, vrátilo zatím 51 milionů a zbývá vrátit ještě 2,3 milionů korun. Na setkání zaměstnanců divadla k zahájení 138. sezony to řekl ředitel ND Jan Burian.

Za březen až červen divadlu podle něj chyběly výnosy 121,3 milionu korun, odhad propadu do konce roku je 251,8 milionu korun, s úsporou by konečný propad měl podle Buriana být 180 milionů korun. "V červenci už ministerstvo kultury pokrylo ztrátu částkou 117,6 milionu korun a také nám v dřívějších lhůtách posílalo plánované dotace, takže se nestalo, že bychom neměli na výplaty," řekl Burian.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) shromážděným umělcům a dalším zaměstnancům v historické budově ND řekl, že divadlo si nemůže dovolit počkat, až se epidemie přežene a pak se vrátit k práci, musí se pokusit dělat divadlo i v těchto podmínkách. "Neexistuje jeden mustr, různá divadla hledají různé způsoby, jak zajistit co nejvíc zdraví herců, být ohleduplní k publiku, možná i o čem hrát v tomto čase," řekl.

Národní divadlo na rozdíl od menších scén nezačalo hrát na konci minulé sezony s tím, jak se trochu uvolnila omezení a do divadel mohlo přijít nejprve 100, později 500 lidí. Podle vedení divadla to bylo ekonomicky nerentabilní. Od začátku nové sezony ale divadlo bude hrát pro plnou kapacitu svých budov. Budovy divadla jsou podle Buriana postaveny tak, že tvoří doporučené oddělené sektory.