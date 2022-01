Satoranský konečně hrál, Clippers předvedli ve Washingtonu fenomenální obrat

Senzační vítězství vybojovali v NBA basketbalisté Los Angeles Clippers, když na palubovce Washingtonu prohrávali o 35 bodů a ještě deset vteřin před koncem o šest bodů. Jenže pak rychlých sedm bodů Luka Kennarda přineslo výhru 116:115 a největší obrat v historii klubu.

Po 24 dnech se na palubovce objevil český reprezentant Tomáš Satoranský, který odehrál 19 minut za New Orleans. Připsal si pět asistencí, Pelicans však prohráli 107:117 s Philadelphií, v jejímž dresu opět řídil Joel Embiid se 42 body a 14 doskoky.

Ve Washingtonu dlouho nic nenaznačovalo tomu, že Clippers budou mít důvod k radosti. Spíše naopak. Ve druhé čtvrtině dovolili domácím šňůru 20:0 a Wizards ještě před poločasem vedli o 35 bodů. A i ve třetí čtvrtině si hlídali vedení kolem 20 bodů. Jenže pak se Clippers nadechli k závěrečné stíhací jízdě.

Jedenáct vteřin před koncem byl rozdíl ve skóre stále šest bodů, ovšem Kennard trojkou hned po rozehrávce po timeoutu snížil na tři body a Washingtonu se pak nepovedlo vyhodit z autu do pěti vteřin, čímž Wizards přišli o míč.

Hosté ho opět dostali na Kennarda a ten trojkou s faulem srovnal a následně trestným hodem zápas rozhodl. Sedmi body za devět vteřin dal vzpomenout na legendární výkon Tracyho McGradyho, který v roce 2004 dal 13 bodů za posledních 33 vteřin.

Pro Clippers to byl v lednu už třetí obrat zápasu, ve kterém prohrávali alespoň o 24 bodů. A to hrají bez svých dvou hlavních hvězd Kawhiho Leonarda a Paula George. "Tohle je bláznivý měsíc. Prostě hrajeme až do závěrečné sirény, ať je skóre jakékoli," řekl Amir Coffey, který si 29 body proti Washingtonu vytvořil nové osobní maximum.

Také New Orleans dnes postrádalo většinu svých opor včetně Brandona Ingrama, Jonase Valenčiunase či Devonteho Grahama. Poprvé od 2. ledna tak dostal šanci Satoranský, který po karanténě strávil několik zápasů jen na lavičce. Střelecky se neprosadil, když minul všechny čtyři střely, ale pěti asistencemi tvořil pro své spoluhráče.

Oslabení Pelikáni dlouho Philadelphii trápili, ale ve druhé půli ukázal formu Embiid, který společně s Tobiasem Harrisem (33 bodů) dotáhl Sixers k vítězství. S průměrem 29 bodů na zápas už je třetím nejlepším střelcem soutěže těsně za LeBronem Jamesem a Kevinem Durantem. "V zápasech opravdu dominuje. Je pro nás nepostradatelný. Hraje neskutečně," chválil Embiida Harris.

Výsledky NBA:

Boston - Sacramento 128:75, Brooklyn - LA Lakers 96:106, Detroit - Denver 105:110, Golden State - Dallas 130:92, Houston - San Antonio 104:134, Philadelphia - New Orleans 117:107 (za hosty Satoranský 1 doskok, 5 asistencí), Portland - Minnesota 107:109, Toronto - Charlotte 125:113, Washington - LA Clippers 115:116.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Brooklyn 47 29 18 61,7 2. Philadelphia 47 28 19 59,6 3. Toronto 45 23 22 51,1 4. Boston 49 25 24 51,0 5. New York 48 23 25 47,9

Centrální divize:

1. Chicago 46 29 17 63,0 2. Milwaukee 49 30 19 61,2 3. Cleveland 48 29 19 60,4 4. Indiana 48 17 31 35,4 5. Detroit 47 11 36 23,4

Jihovýchodní divize:

1. Miami 47 30 17 63,8 2. Charlotte 48 26 22 54,2 3. Washington 48 23 25 47,9 4. Atlanta 46 21 25 45,7 5. Orlando 48 9 39 18,8

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 49 32 17 65,3 2. Dallas 48 27 21 56,3 3. New Orleans 47 18 29 38,3 4. San Antonio 48 18 30 37,5 5. Houston 48 14 34 29,2

Severozápadní divize:

1. Utah 48 30 18 62,5 2. Denver 46 25 21 54,3 3. Minnesota 47 24 23 51,1 4. Portland 47 20 27 42,6 5. Oklahoma City 47 14 33 29,8

Pacifická divize: