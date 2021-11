Satoranský hrál poprvé v základní sestavě, New Orleans slaví vítězství

U Mochova u Prahy v sobotu večer dělníci zbourají most nad D11, dálnice bude v noci mezi exitem 8 Jirny a exitem 18 Bříství uzavřená. Objízdná trasa povede po silnici II/611. Dopravní omezení začne kvůli přípravným pracím odpoledne a skončí v neděli, uvedl Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic. Most, po kterém vede silnice II/245, nechávají zdemolovat středočeští krajští silničáři.

Most Mochov je uzavřený od 11. listopadu a přípravné práce na něm už začaly. Příprava samotné demolice začne v sobotu ve 14:00, kdy bude také doprava na dálnici svedena do jednoho pruhu v každém směru a to při středu dálnice. Úplná uzávěra dálnice začne ve 20:00 a skončit by měla do nedělních 10:00. "Objízdná trasa bude vedena oboustranně po silnici II/611 přes obce Nehvizdy - Mochov a Starý Vestec," informoval Buček.

Podle mluvčí středočeské krajské správy a údržby silnic Petry Kučerové budou ještě v neděli pokračovat dokončovací práce, při kterých bude doprava opět vedena v jednom pruhu v obou směrech při středu dálnice. Stavba nového mostu vyjde na zhruba 50 milionů korun bez DPH. Jeho životnost by podle zadání tendru měla být 100 let a také by měl umožnit budoucí rozšíření dálnice o dva jízdní pruhy.